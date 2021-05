„Bewusst gesund – Das Magazin“ zum MUTTER ERDE-Schwerpunkt: Klimafit – gesunde Küche mit niedriger CO2-Bilanz

Außerdem am 29. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2: Test und Maske – auch für Geimpfte notwendig?

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 29. Mai 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Volle Pracht – Was hilft bei Haarausfall?

Die Ursachen für Haarausfall können u. a. auf Stress, Hormonumstellung, Vererbung oder auch Krankheiten zurückzuführen sein. Mann bzw. Frau kann gezielt etwas dagegen tun, doch nur wenn man die Ursache kennt. „Bewusst gesund“ hat sich angesehen, welche Therapie bei welcher Art von Haarausfall wirken kann. Gestaltung:

Steffi Zupan.

Heilsame Nähe – wenn Kinder chronisch krank sind

Die „Ronald McDonald Kinderhilfe“ ist ein unabhängiger gemeinnütziger Verein und macht es sich seit mehr als 34 Jahren zur Aufgabe, Familien mit schwerkranken Kindern in Österreich zu unterstützen. Rund 1.200 Familien finden pro Jahr in den fünf „Ronald McDonald Kinderhilfe“-Häusern in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck ein „Zuhause auf Zeit“ – in unmittelbarer Reichweite der behandelnden Kliniken. Die Nähe der Kinder zur Familie kann den Heilungsprozess nachweislich um bis zu ein Drittel beschleunigen. Gestaltung: Denise Kracher.

Adipositas-Therapie – Spritze hilft bei Behandlung von Fettleibigkeit

Monika Kowarzik brachte noch vor einem Jahr 97 Kilo auf die Waage. Schilddrüsenprobleme und die Wechseljahre führten bei der 56-Jährigen zu einer starken Gewichtszunahme. Als sämtliche Diäten nicht die gewünschte Wirkung zeigten, suchte sie Hilfe bei einer Spezialistin. Mit Hilfe einer relativ neuen Adipositas-Spritze gelang es der Krankenschwester, innerhalb eines Jahres 29 Kilo abzunehmen. Der Wirkstoff Liraglutid ist seit einigen Jahren für die Therapie von Fettleibigkeit zugelassen und reduziert das Risiko für Folgeerkrankungen deutlich. Dennoch wird er von den Krankenkassen meist nicht bezahlt. Viele Patientinnen und Patienten können sich die hohen Kosten nicht leisten.

Klimafit – gesunde Küche mit niedriger CO2-Bilanz

20 Prozent aller CO2-Emissionen entstehen durch Ernährung. Dabei sind Faktoren wie die Landwirtschaft selbst, aber auch das individuelle Konsumverhalten ausschlaggebend. Im Rahmen des ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Klima schützen, Arten schützen.“ (Details unter presse.ORF.at) informiert „Bewusst gesund“, wie man sich durch klimafreundliche Ernährung selbst etwas Gutes tun kann. Denn Herkunftsland, Lebens- oder Anbauweise der Lebensmittel sind nicht nur für unser Klima relevant, sondern auch für die Gesundheit! Gestaltung: Vroni Brix.

Test und Maske – auch für Geimpfte notwendig?

Die berühmten 3Gs, also geimpft, getestet oder genesen, gelten als Eintrittskarte für Lokale, Veranstaltungen oder das Fitnesscenter. Wer geimpft oder genesen ist, erspart sich in den meisten Fällen die Corona-Tests. Prof. Siegfried Meryn erklärt, in welchen Situationen sie trotzdem sinnvoll sind und wann auf die Maske nicht verzichtet werden sollte.

