"Tandem China-Österreich": Das Jahr der Jubiläen

Der Wiener Communitysender OKTO widmet sich am Fr., 28.5., 20:00-22:40 Uhr mit hochkarätigen Gästen den chinesisch-österreichischen Beziehungen.

Wien (OTS) - Vor 50 Jahren haben China und Österreich diplomatische Beziehungen aufgenommen. Vor 15 Jahren beschlossen der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) und China Radio International (CRI) eine Zusammenarbeit und vor 10 Jahren wurde die erste "Tandem"-Sendung ausgestrahlt.

Anlässlich dieses mehrfachen Jubiläums widmet sich das Wiener Communityfernsehen OKTO in Kooperation mit der China Media Group, China Radio International (CRI) und dem Österreichischen Journalist*innen Club (ÖJC) am Fr., 28.5., ab 20:00 Uhr ausführlich der Geschichte der chinesisch-österreichischen Zusammenarbeit.

Thematisiert werden die diplomatischen Beziehungen sowie der kulturelle und wissenschaftliche Austausch zwischen Österreich und dem Reich der Mitte. "Einblicke in andere Kulturen als Beitrag zur Völkerverständigung sind uns seit jeher ein großes Anliegen", unterstreicht OKTO-Geschäftsführer Christian Jungwirth die Bedeutung des Blicks über den eigenen Tellerrand.

Zu Gast bei Eser Akbaba im OKTO-Studio sind Heinz Fischer (Bundespräsident a. D. der Republik Österreich), Li Xiaosi (Botschafter der Volksrepublik China in Österreich), Fred Turnheim (sendungsverantwortlicher "Tandem"-Redakteur in Österreich) sowie – aus China zugeschaltet – Chen Yan (sendungsverantwortliche "Tandem"-Redakteurin in China).

Acht kurze TV-Porträts geben abschließend Einblick in das Leben verschiedener Generationen (X bis Z) in beiden Kulturen.

Das Special im Detail:

Fr., 28.5., 20:00-22:40 Uhr auf OKTO



Und anschließend zum Nachschauen in der Oktothek: https://www.okto.tv/de/sendung/tandem

