Es lebe der Sport! Vierteiliger ORF-III-„zeit.geschichte“-Abend über Hans Orsolics und andere Sportlegenden am 5. Juni

Premieren-Doppel „Sportlegenden – Hans Orsolics“ und „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“ von Robert Altenburger

Wien (OTS) - Am 11. Juni ertönt der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft und auch ORF III Kultur und Information widmet bedeutenden Momenten der österreichischen Sportgeschichte bereits am Samstag, dem 5. Juni 2021, einen vierteiligen „zeit.geschichte“-Themenabend. Auf dem Programm des Schwerpunkts, präsentiert von Sportkommentator Hans Huber, stehen mit „Sportlegenden – Hans Orsolics“ und „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“ zwei von Robert Altenburger gestaltete Doku-Premieren sowie ein ORF-III-Zweiteiler über die zwei ultimativen Rivalen des österreichischen Fußballs: Austria Wien und Rapid Wien.

Der vierteilige „zeit.geschichte“-Abend im Detail:

Den Auftakt macht die TV-Premiere „Sportlegenden – Hans Orsolics“ (20.15 Uhr): Ein „Raufer und Rabauke von Kindesbeinen an“ soll Orsolics gewesen sein. Aufgewachsen in Ottakring ist seine „Muttersprache nicht Deutsch, sondern Wienerisch“. Vom Boxtrainer Karl Marchart wurde er für den Sport entdeckt und startete seine Profikarriere am 30. Juli 1965 mit einem K.-o.-Sieg in der ersten Runde über Mario Batzu. Trotz seiner enormen Popularität und seinem unbestreitbaren kämpferischen Talent endete seine Sportlerkarriere mit nur 28 Jahren. Fehlinvestitionen und seine zunehmende Alkoholabhängigkeit führten zum sozialen Abstieg. Insgesamt wurde Hans Orsolics 14 Mal verurteilt und verbrachte 846 Tage im Gefängnis. Die Wende brachte 1986 eine von ORF-Sportmoderator und Box-Experte Sigi Bergmann gestaltete Dokumentation, die eine Vielzahl von Reaktionen sowie eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste. So schrieb ihm der Wiener Liedermacher Charly Kriechbaum den Hit „Mei potschertes Leben“ auf den Leib, der Orsolics an die Spitze der Charts katapultierte. Robert Altenburger gestaltete eine Dokumentation über einen großen österreichischen Athleten und sein außergewöhnliches Leben.

Um 21.05 Uhr erinnert die „zeit.geschichte“ in einer weiteren Neuproduktion an „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“. „Tor! Tor! Tor! I wer’ narrisch!“ – ein Satz, der ein ganzes Land in Euphorie versetzte und bis heute die österreichische Seele wie kaum ein anderer zum Ausdruck bringt. Gefallen ist er 1978 – beim legendären Spiel in Cordoba, als Weltmeister Deutschland vom im Fußball oft unterlegenen Nachbarn Österreich mit 2:3 geschlagen wurde. Aus dem Turnier ausgeschieden sind dann trotzdem beide. Doch es sollte nicht der einzige Moment sein, der in die Geschichte des heimischen Fußballs einging – denn diese ist voll von begeisternden Triumphen und schmerzlichen Niederlagen. Dazu zählen die Siege des österreichischen Wunderteams um Matthias Sindelar Anfang der 1930er Jahre genauso wie der Erfolg bei der Weltmeisterschaft 1954, als Österreich Dritter wurde. Robert Altenburger blickt in dieser ORF-III-Neuproduktion zurück auf 100 Jahre österreichische Fußballhighlights.

Ab 21.55 Uhr stehen zwei Rivalen im Mittelpunkt, die dieselbe Leidenschaft teilen: die Liebe zum runden Leder. Seit mehr als einem Jahrhundert liefern die Wiener Vereine Rapid und Austria einander ein spannendes Match nach dem anderen und zeichnen sich durch ihre loyale Anhängerschaft aus. Wie eng verwoben aber die Geschichte der Klubs mit der Geschichte Österreichs ist, zeigt der „zeit.geschichte“-Zweiteiler von Regisseur Kurt Mayer und Drehbuchautor Johann Skocek. Die Filme „Rapid Wien – Fußballgeschichte in Grün-Weiß“ (21.55 Uhr) und „Austria Wien – Fußballgeschichte in Violett“ (22.50 Uhr) werfen einen Blick auf die Entstehung der Vereine und wie sie im Laufe der Jahre nicht nur den österreichischen Fußball sondern auch die österreichische Identität maßgeblich mitgeprägt haben.

Durch den vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend führt Sportkommentator Hans Huber, der u. a. auch als Interview-Gast in der Neuproduktion „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“ zu sehen ist.

„Sport ist ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft, sowohl für die gesunde Bewegung, als auch für die Unterhaltung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit all seinen Helden, Idolen, historischen Ereignissen und Klubs, die für die Fans enorme Bedeutung haben. Der thematische Bogen dieses Doku-Abends gibt dabei einen guten Überblick über die Faszination des Sports in Österreich“, so Huber.

