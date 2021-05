Internationaler Handelsagenten-Verband (IUCAB): Axel Sturmberger als Vizepräsident wiedergewählt

Interessen der österreichischen Handelsagenten bleiben auf internationaler Ebene gewahrt

Wien (OTS) - Im Rahmen der erst kürzlich stattgefunden, virtuellen Delegiertenversammlung der Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB), wurde Axel Sturmberger (57) einstimmig als Vizepräsident der IUCAB für weitere drei Jahre wiedergewählt. „Ich freue mich, auch in den nächsten Jahren den Berufsstand auf internationaler Ebene weiterzuentwickeln und gleichzeitig die österreichischen Interessen in der IUCAB einbringen und vertreten zu können“, so Sturmberger. Als Vizepräsident begleitet der Salzburger den Internationalen Handelsagenten-Verband bereits seit sechs Jahren.

Sturmberger ist Geschäftsführer der ASK Sturmberger Keramik GmbH in Salzburg und bringt seine Expertise seit 1999 in der Wirtschaftskammer ein. Im Jahr 2005 wurde er zum Landesobmann der Salzburger Handelsagenten gewählt und ist seit 2012 als stellvertretender Obmann im Bundesgremium der Handelsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) aktiv.

Die Internationally United Commercial Agents and Brokers ist die weltweit größte Dachorganisation von Handelsagentenverbänden und besteht aus 21 Mitgliedsvereinigungen aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Dachverband wurde 1953 gegründet und vertritt die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen, die sich mit der Warenvermittlung zwischen gewerblichen Unternehmen beschäftigen. (PWK260/NIS)

