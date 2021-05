Unterstützungsberufe in den Krankenhäusern ausbauen: Pflegeberufe entlasten und neue Arbeitsplätze schaffen

ONLINE-PRESSEKONFEENZ

Linz (OTS) - Die Covid-Pandemie macht deutlich: Die Beschäftigten in den oberösterreichischen Krankenhäusern stehen häufig an ihren Belastungsgrenzen. Die Herausforderungen sind nicht neu, wurden aber durch Covid-19 noch verstärkt und sind nun deutlich sichtbarer. Bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag, 1. Juni 2021, um 10 Uhr präsentieren wir Ihnen die Situation der Pflegekräfte, aktuelle Prognosen zum Personalbedarf in den Krankenhäusern und welche Vorteile der Ausbau von Unterstützungsberufen hätte.



Unter dem Titel Unterstützungsberufe in den Krankenhäusern ausbauen: Pflegeberufe entlasten und neue Arbeitsplätze schaffen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und MMag.a Dr.in Elisabeth Rappold, Expertin für Gesundheitsberufe bei der Gesundheit Österreich GmbH, als Gesprächspartner/-in zur Verfügung.

