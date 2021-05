Mehr Wirtschaftsstrafverfahren, strengere Compliance-Regeln, größere Haftungsrisiken:

Wien (OTS) - Als ausgewiesener Experte für das Wirtschafts- und Finanzstrafrecht verstärkt Florian Singer ab sofort CMS in Wien. Unternehmen, die mit dem Wirtschaftsstrafrecht in Berührung kommen, haben meist an mehreren Fronten zu kämpfen. Die Kombination aus wirtschaftsstrafrechtlicher Kompetenz und der CMS Expertise in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts bringt Betroffenen entscheidende Vorteile.

Wenn Unternehmen in Krisensituationen geraten, weil ihre Manager, ihre Mitarbeiter oder sie selbst als Beschuldigte in einem Strafverfahren vor weitreichenden Konsequenzen stehen oder weil sie durch Wirtschaftskriminalität Schaden erlitten haben, benötigen diese einen Experten für Strafverteidigung und Krisenmanagement. Dieser kann idealerweise auch auf Know-how aus anderen Fachbereichen wie Compliance & Forensic Services, Dispute Resolution, Arbeitsrecht oder Immobilien- und Baurecht zurückgreifen.

Mit dem Engagement von Florian Singer verfolgt CMS in Wien eine Stärkung des Wirtschaftsstrafrechts und einen bewussten Strategiewechsel hin zu vollumfänglicher Inhouse-Beratung. Florian Singer ist seit mehr als 13 Jahren auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert und wird die White-collar crime- und Compliance-Praxis bei CMS ausbauen.

Synergien als Erfolgsfaktor

„Das Wirtschaftsstrafrecht ist derart eng mit anderen Rechtsgebieten verknüpft, dass die rasche und (kosten-)effiziente Zusammenarbeit der Fachbereiche im Haus für unsere Mandantinnen und Mandanten entscheidende Vorteile bringt“ , so Rechtsanwalt Florian Singer. „ Ein konkretes Beispiel dazu: Die Strafbarkeit einer Untreue ist ohne Klärung der zivil- und gesellschaftsrechtlichen Vorfragen nicht zu beurteilen.“

Für CMS bedeutet der Neuzugang eine Komplettierung des Produktportfolios. CMS Mandantinnen und Mandanten können im Wirtschaftsstrafrecht nun noch kompetenter, schneller und umfassender betreut werden. Florian Singer ist ein erfahrener Experte für die Verteidigung in nationalen und internationalen Wirtschaftsstrafverfahren, die Verteidigung in Verbandsstrafverfahren, die Vertretung in Auslieferungsverfahren und die Vertretung in Adhäsionsverfahren (Privatbeteiligung). Zusätzlich berät er in Krisensituationen (z.B. Hausdurchsuchungen) und in der Geldwäscheprävention.

Ein weiterer Fokus von Florian Singer liegt auf der engen Zusammenarbeit mit der Compliance-Gruppe unter der Leitung von CMS Partner Rainer Wachter. Die Compliance-Gruppe erstellt maßgeschneiderte Compliance-Management-Systeme, berät Unternehmen in Krisensituationen und hat umfangreiche Erfahrung mit internen Untersuchungen, bei denen regelmäßig die strafrechtliche Beurteilung eine wesentliche Rolle spielt.

Durch die umfassende Beratung bestehender Mandantinnen und Mandanten und die durch die erweiterte Kompetenz in der Strafverteidigung ermöglichte Erschließung neuer Geschäftsfelder soll die CMS Wirtschaftsstrafrechtspraxis stetig wachsen.

International ausgerichtetes Wirtschaftsstrafrecht

Wirtschaftsstrafrecht betrifft häufig international agierende Unternehmen. Hier kommt CMS Mandantinnen und Mandanten zugute, dass in den von CMS in Wien aus geführten CEE-Niederlassungen Wirtschaftsstrafrechtsexperten zur Verfügung stehen. Auch durch die unkomplizierte Zusammenarbeit im weltweiten CMS Verbund kann eine optimale Rechtsberatung bei grenzüberschreitenden wirtschaftsstrafrechtlichen Fragen angeboten werden.

Spezialisierung auf Wirtschafts- und Finanzstrafrecht

Florian Singer war nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien von 2007 bis 2011 Universitätsassistent am Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht an der WU Wien. 2011 wechselte er von der Wissenschaft in die Praxis zu einer großen österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Fachbereich Finanzstrafrecht, um danach seine Anwaltsausbildung in einer auf Wirtschafts- und Finanzstrafrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei in Linz und Wien abzuschließen. Ab 2016 arbeitete er in einer renommierte Anwaltsboutique in Wien mit Schwerpunkt in der rechtlichen Beratung und Vertretung in nationalen und internationalen Wirtschafts- und Finanzstrafsachen sowie Auslieferungsverfahren. Seit 2021 ist er Rechtsanwalt bei CMS in Wien. Florian Singer blickt auf mehr als 13 Jahre Erfahrung im Wirtschafts- und Finanzstrafrecht zurück. Darüber hinaus veröffentlichte er eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen und gestaltete Schulungen, Vorträge und Lehrveranstaltungen.

