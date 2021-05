Beachvolleyball-EM in Wien: Jetzt Tickets sichern!

Am Montag, den 31. Mai 2021, beginnt um 12 Uhr der Kartenverkauf für die A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaften vom 11. bis 15. August in Wien

Wien (OTS) - Es ist, nicht nur aus Veranstaltersicht, das Comeback des Jahres! Von Mittwoch, den 11. August, bis Sonntag, den 15. August, trifft sich die europäische Beachvolleyball-Elite in Wien, um ihre Europameister zu küren. Auf dem Gelände des Wiener Heumarkts entsteht dafür im Herzen der Donaumetropole die spektakuläre Red Bull Beach Arena, die – trotz der besonderen Umstände – alle Stückerl spielt, den Besuchern ein sicheres Vergnügen und eine sensationelle Atmosphäre verspricht.

Eine erste Tranche von Tickets für das Highlight des Sommers ist ab Montag, den 31. Mai, ab 12 Uhr bei wien-ticket.at – aus Sicherheitsgründen in Paketen à vier Stück – erhältlich. Dabei handelt es sich um Logenplätze für Day- sowie Night Sessions, zu Preisen zwischen 20 und 60 Euro je Ticket. Weitere Eintrittskarten gelangen in den Verkauf, sobald Näheres zu den gesetzlichen Vorgaben und zur maximal zulässigen Zuschauerkapazität bekannt ist. Aktuelle Infos dazu gibt es auf der Webseite der Beach-EM www.beachvolleyball.at sowie auf den Social Media-Kanälen.

Jagerhofer: „Entscheidende Phase beginnt jetzt“

„Auch wenn wir seit Monaten intensiv auf das Event hinarbeiten und unserem Comeback entgegenfiebern, ist der Beginn des Vorverkaufs der gefühlte Startschuss“, sagt Veranstalter Hannes Jagerhofer. „Damit treten wir in die entscheidende Phase.“ In der, so Jagerhofer, gehe es freilich in erster Linie darum, den Beach-Fans ein Maximum an Sicherheit zu bieten. Daher sind momentan – solange eine namentliche Zuordnung der Sitzplätze notwendig ist – auch noch keine Tickets für die Side Courts auf der Donauinsel verfügbar.

Abgesehen von den Flutlichtspielen am Wiener Heumarkt gibt es noch ein weiteres attraktives Highlight: Am Mittwoch und Donnerstag stehen die heimischen Top-Teams und ihre Gruppenspiele im Fokus. An diesen Österreicher-Tagen kommt es besonders auf die Unterstützung der rotweißroten Beach-Community an – und was die bewirken kann, lehrt die Geschichte. Da werden schöne Erinnerungen an den EM-Triumph von Doris und Stefanie Schwaiger 2013 in Klagenfurt sowie das historische WM-Silber von Clemens Doppler und Alex Horst 2017 auf der Donauinsel wach.

Ticketpreise inkl. USt. (Logenplätze) bei wien-ticket.at:

Mittwoch (Österreichertag), Day Session: € 20,-; Night Session: € 25,-

Donnerstag (Österreichertag), Day Session: € 25,-; Night Session: € 35,-

Freitag, Day Session: € 30,-; Night Session: € 40,-

Samstag, Day Session: € 30,-; Night Session: € 45,-

Sonntag, Final Session: € 60,-

