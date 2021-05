Grüne Wien wollen Nacht U-Bahn zurück

Wien (OTS) - Die Grünen Wien fordern ein Comeback der Nacht-U-Bahn. „Mit Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen wäre es nun wichtig und richtig, Nacht-U-Bahnen an den Wochenenden wieder verkehren zu lassen. Auch wenn gegenwärtig Gastronomie, Fitnesscenter, Kulturveranstaltungen etc. noch um 22 Uhr schließen, bedeutet dies nicht, dass das öffentliche Leben um 22 Uhr endet“, so der Jugendsprecher der Grünen Wien, Ömer Öztas. Darüber hinaus umfasst die Gültigkeit bestehende Zeitkarten selbstverständlich auch die Nacht-U-Bahnen, weshalb ein Betrieb bei aufgehobener Ausgangssperre jedenfalls als Teil des zwischen Kund*innen und Wiener Linien abgeschlossenen Beförderungsvertrages geboten erscheint.

Mit dem Beginn des ersten Lockdowns in Österreich wurden im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Wien der Betrieb der Nacht-U-Bahnen eingestellt. „Was während der Lockdowns durchaus Sinn gemacht hat, gehört nun mit den zunehmenden Öffnungsschritten rückgängig gemacht: Die Wiener*innen wollen ihre Nacht-U-Bahn zurück. Wir fordern daher Stadtrat Hanke auf, eine ehebaldigste Wiederinbetriebnahme der Nacht-U-Bahnen an den Wochenenden zu veranlassen“, so Öztas, der dazu im heutigen Gemeinderat einen entsprechenden Antrag einbringt.



