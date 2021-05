AVISO - Morgen: PK mit AK Präsidentin Anderl „Nachhilfe: Mehr Bedarf durch COVID?“, 10:30h

Wien (OTS) - Schulen, Eltern und SchülerInnen stehen massiv unter Druck den Lernerfolg trotz COVID-Schuljahr sicherzustellen. Durch das Homeschooling und Distance-Learning ist Bildung immer mehr eine Frage der privaten Ressourcen geworden. Ist der Bedarf an Nachhilfe dadurch weiter gestiegen und finanziell für Eltern noch leistbar? Antworten gibt die Arbeiterkammer mit einer neuen Studie.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Nachhilfe: Mehr Bedarf durch COVID?“

mit

Renate Anderl, AK Präsidentin

Elke Larcher, AK Bildungsexpertin

Freitag, 28.05.2021, 10:30 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen-Straße 20 - 22

Um allen MedienvertreterInnen trotz Corona-bedingten Einschränkungen die Teilnahme an der Pressekonferenz zu ermöglichen, wird sie im Livestream unter www.arbeiterkammer.at/nachhilfebedarf übertragen. Fragen sind auch online via Mail an michael.mayer @ akwien.at möglich.

Falls Sie die Pressekonferenz vor Ort besuchen wollen, ersuchen wir Sie um Akkreditierung unter presse @ akwien.at, da aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie die Anzahl der TeilnehmerInnen begrenzt ist. Zudem ersuchen wir Sie darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und FFP2-Masken zu tragen.

