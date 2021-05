Die Erlebniswelt Kahlenberg bietet Fun, Sport & Action!

Die coolste Attraktion im Wienerwald

Wien (OTS) - Der Waldseilpark Kahlenberg befindet sich auf Wiens beliebten Hausberg, dem Kahlenberg. In einer Höhe von 1 bis 20 m werden verschiedene Hindernisse, die sich zwischen lebenden Bäumen befinden, überwunden.

Ohne besondere Ansprüche an die eigene Fitness oder körperliche Verfassung wird so an insgesamt 17 Kletter‐Stationen für alle das Passende geboten: für Groß und Klein, für Anfänger und Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis! Es bleibt jedem frei, zu entscheiden, wie hoch, wie weit und wie lange geklettert werden soll – und ganz nebenbei kann die grandiose Aussicht über die Wiener Skyline genossen werden, oder man fliegt mit unseren Flying Fox‐Anlagen durch die Baumwipfel!

Im Kinderparcours bekommen Kinder und Jugendliche ab 1,10 Metern Körpergröße alle Hände voll zu tun und kommen ganz auf Ihre Kosten.

Aber auch die Kleinsten können dabei sein: Gleich zwei im Park integrierte und kostenlos zu benutzende "Wichtelwaldseilpark-Parcours" sind perfekt auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt. Die Wichtelparcours sind dem Kletterparcours der Erwachsenen ähnlich, nur vereinfacht. Die Seile sind richtig dicke Taue, damit auch kleine Hände guten Halt finden und befinden sich in einer Höhe von nur 35 cm, damit auch ohne Sicherungsseil nichts passieren kann, wenn man abrutscht oder fällt. Die zu überwindenden Distanzen sind auch viel kürzer, als die Kletteranlage für die Großen.

Der 3D-Bogensportpark , welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Waldseilpark befindet,ist heuer um einen neuen 3. Parcours gewachsen.

Verschiedene 3D Ziele, welche realen Tieren nachempfunden sind, befinden sich in den 3 Parcours, welche sich in der Länge, Anzahl der 3D-Tiere und Schwierigkeit unterscheiden und sich perfekt in die Natur integrieren.

Ebenfalls neu ist heuer das E-Mountain Bike Center welches in Kooperation mit mountainbiker.at premium E-Mountain Bikes, Fullys und E-Rennräder zum Verleih anbietet.

Zahlreichen Mountainbike-Strecken beginnen direkt beim E-Bike Center und bieten Erlebnisse für jedes Könnerlevel.

Die angrenzende Josefinenhütte ist Ausgangspunkt und Endstation eines Besuches in der Erlebniswelt und bietet hausgemachte Wiener Küche!

Alle Infos und Öffnungszeiten finden sich auf www.erlebniswelt-kahlenberg.at

