oekostrom AG-Kapitalerhöhung 2021

Wien (OTS) -

Vollständige Platzierung an Bestandsaktionär*innen zeichnet sich ab.

Breite Beteiligungsstruktur weiter gefestigt.

Vorstand sieht klaren Auftrag zur Schaffung weiterer Beteiligungsmöglichkeiten.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung begibt die oekostrom AG, größter unabhängiger Energieversorger in Österreich und Ökostrom-Pionier, aktuell neue Aktien mit einem Emissionsvolumen in Höhe von EUR 4,1 Millionen. In der seit Ende April laufenden Bezugsrechtsfrist hat eine große Zahl der bestehenden Aktionär*innen ihr Bezugsrecht ausgeübt und darüber hinaus auch Aktien der Folgeemission gezeichnet. Die Bezugsrechtsfrist endete am 26. Mai um Mitternacht. Für die Folgeemission liegen Zeichnungen von Bestandsaktionär*innen vor, durch die alle Aktien platziert werden können – und dies vor allem bei Kleinaktionär*innen. Dadurch wird die breite Beteiligungsstruktur der oekostrom AG mit rund 2.000 Aktionär*innen weiter gefestigt.

„Dieses – noch vorläufige – Ergebnis der aktuellen Kapitalerhöhung zeigt das große Vertrauen unserer Bestandsaktionär*innen in den Erfolg des Unternehmens, aber auch ihre starke Identifikation mit unseren Zielen und Anliegen. Es beweist einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Dr. Ulrich Streibl, Sprecher des Vorstands der oekostrom AG. „In diesem Erfolg sehen wir nun den klaren Auftrag noch mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen – sei es in Form von Investments, aber auch durch andere Beteiligungsprojekte. Die Menschen wollen sich aktiv an der Energiewende beteiligen, sie sind bereit, sich über grüne Investments zu engagieren und in die richtigen Unternehmen – nämlich jene, die die Klimakrise ernst nehmen und hier auch Lösungen bieten – zu investieren.“

