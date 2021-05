Risen Energy von PVEL als "Top Performer" der Modulhersteller ausgezeichnet

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd, ein führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, wurde von PV Evolution Labs (PVEL), dem führenden unabhängigen Testlabor für die globale nachgelagerte Solarindustrie, als "Top Performer" für herausragende Produktzuverlässigkeit und Leistung unter den globalen PV-Modulherstellern ausgezeichnet.

Das Unternehmen ist einer von nur zwei PV-Modulherstellern mit weltweiter Reichweite, die diese Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge seit Bestehen der Auszeichnung "Top Performer" erhalten haben.

Die Auszeichnung basiert auf den Ergebnissen des Produktqualifizierungsprogramms (PQP), die in der von PVEL herausgegebenen PV Module Reliability Scorecard 2021 dargelegt sind, nachdem in den 18 Monaten vor Beginn des Jahres 2020 Werksinspektionen stattgefunden haben. Mit dem Schwerpunkt auf der Bewertung der Leistung von PV-Modulen in Bezug auf thermische Wechselbeanspruchung, feuchte Hitze, dynamische mechanische Belastung, potenzialinduzierte Degradation, PAN-Dateien usw. wurde das PQP entwickelt, um unabhängig Hersteller auszuzeichnen, die ihre Konkurrenten in Bezug auf Produktqualität und Langlebigkeit übertreffen, und um Käufern von PV-Anlagen und Investoren im Kraftwerksbereich unabhängige, konsistente Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten zu liefern, die ein effektives Lieferantenmanagement unterstützen.

Tristan Erion-Lorico, Head of PV Module Business bei PVEL, sagte: "Die Erwähnung in der PVEL PV Module Reliability Scorecard zeigt, dass ein Hersteller ein bemerkenswertes Niveau der Modulzuverlässigkeit erreicht hat. Um ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen Lieferanten bei der Einführung neuer Produkte strenge Normen zur Qualitätskontrolle einhalten. Wir freuen uns, Risen Energy als Top Performer anzuerkennen, und sehen dem Test neuer Produkte von Risen Energy mit Spannung entgegen, da das Unternehmen weiterhin innovativ ist."

"Unser Ziel ist es stets, das Bestreben unserer Kunden zu unterstützen, mehr und länger Strom zu erzeugen", freut sich Bypina Veerraju Chaudary, Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) von Risen. "Es ist ermutigend zu sehen, dass Risen von einer renommierten, maßgeblichen, unabhängigen Stelle wie PVEL als "Top Performer" ausgezeichnet wurde, was unseren Kernfokus mit greifbaren Ergebnissen unterstreicht und demonstriert, dass nicht alle Module gleich erzeugt werden." Mit mehr als zwei Jahrzehnten technischem Know-how hat Risen eine stabile Plattform geschaffen, von der aus zuverlässige Ultra-Hochleistungsmodule wie unsere TITAN-Serie auf den Markt gebracht werden können, die nicht nur finanziell überzeugend sind, sondern auch die weltweite Einführung der Photovoltaik beschleunigen. Durch die weitere Verbesserung der Balance-of-Systems-Kosten, die vereinfachte Erreichung der Stromgestehungskosten und die anerkannte verbesserte langfristige Nutzung können die Kunden ihre Investitionen nun leichter begründen und entsprechend erweitern.

Informationen zu Risen

Risen Energy ist ein führender, globaler, mit "AAA" bewerteter Tier1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaik-Produkten und Anbieter von Gesamtlösungen für die Stromerzeugung. Das 1986 gegründete und seit 2010 börsennotierte Unternehmen sorgt für die Wertschöpfung seiner globalen Kunden. Technisch-kommerzielle Innovation, perfekte Qualität und zuverlässiger Support zeichnen die umfassenden solaren PV Geschäftslösungen von Risen aus, die zu den leistungsfähigsten und kosteneffektivsten der Branche gehören. Mit unserer lokalen Marktpräsenz und unserer guten Finanzsituation sind wir verpflichtet und in der Lage, strategische, für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen mit unseren Partnern aufzubauen, da wir gemeinsam vom steigenden Wert der grünen Energie profitieren.

Über PV Evolution Labs (PVEL)

PVEL ist das führende unabhängige Labor für die nachgelagerte Solar- und Energiespeicherindustrie und Mitglied der Kiwa-Gruppe.Als Pionier der Bankability-Tests hat PVEL mehr als ein Jahrzehnt an gemessenen Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten für PV- und Speicheranlagen gesammelt.Heute bietet PVEL Entwicklern, Investoren und Anlageneigentümern eine Reihe von technischen Dienstleistungen zur Risikominderung, Optimierung der Finanzierung und Verbesserung der Systemleistung über den gesamten Lebenszyklus des Projekts an.PVELs richtungsweisende Produktqualifizierungsprogramme für PV-Module, Wechselrichter und Energiespeichersysteme verbinden Hersteller mit einem globalen Netzwerk von mehr als 400 nachgelagerten Partnern, die eine jährliche Kaufkraft von mehr als 30 Gigawatt repräsentieren.Erfahren Sie, wie PVEL Daten zur Geltung bringt unter pvel.com.

