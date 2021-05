Staatssekretär Brunner: Grüner Pass von Nationalrat beschlossen

Grundfreiheiten zurückbekommen – Der Grüne Eintrittspass wird zum Grünen Reisepass

Wien (OTS) - "Endlich wieder frei reisen. Mit dem Grünen Pass bekommen wir unsere Grundfreiheiten zurück", so Staatssekretär Magnus Brunner zum heutigen Beschluss im Nationalrat. Bereits in der Vorwoche haben sich EU-Länder und EU-Parlament auf ein europaweites Corona-Zertifikat geeinigt, um nachzuweisen, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. "Der Grüne Pass kommt europaweit, damit sind weitere Reiseerleichterungen in Sicht. So wird der Grüne Eintrittspass zum Grünen Reisepass!"

Österreich setzt den digitalen Grünen Pass bereits Anfang Juni um, Ende Juni soll er in ganz Europa gültig sein. "Nach und nach werden die Quarantänemaßnahmen gelockert, das ist für eine starke Sommersaison entscheidend", so Magnus Brunner, der festhält: "Wir haben die rasche Umsetzung des Grünen Passes versprochen, dieses Versprechen lösen wir ein! Denn wir alle wünschen uns beim Reisen dringend wieder Normalität. Der Grüne Pass bringt diese Reisefreiheit und Sicherheit."

