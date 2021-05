NEOS Wien: Stadt läutet Photovoltaik-Förderoffensive auf Wiens Dächern ein

Klimasprecher Stefan Gara: „Beim Ziel ‚Klimaneutralität 2040‘ kann man die Fortschrittskoalition beim Wort nehmen“

Wien (OTS) - Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 setzt die Rot-Pinke Fortschrittskoalition auch stark auf Sonnenstrom: Bis 2025 soll die Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlagen in Wien von derzeit 50 auf 250 MWpeak steigen. Das entspricht flächenmäßig einem Ausbau von fast 100 Fußballfeldern pro Jahr. Bis 2030 wird auf 800 MWpeak, also auf das 16-fache, gesteigert werden. So wird Wien zur Sonnenenergie-Musterstadt. Und dieses Vorhaben wird ab Juni über eine neue Förderschiene unterstützt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen kombiniert mit Gründächern. Dafür werden dem Wiener Ökostromfonds weitere zwei Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt: „Um Wien klimaneutral zu machen, ist es zentral, die Energieeffizienz zu steigern und die Stromerzeugung zu 100% auf erneuerbare Energie umzustellen. Dass der Fördertopf für Photovoltaikanlagen nun nochmals aufgestockt wurde, ist ein wichtiges Signal und beweist, dass uns die Wienerinnen und Wiener beim Ziel ‚Klimaneutralität 2040‘ beim Wort nehmen können“, so NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara.

Gerade in Städten mit begrenzter Fläche ist die Nutzung von Solaranlagen auf Dächern und Fassaden eine effektive und platzsparende Möglichkeit auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Fast zwei Drittel der Dachflächen in Wien bieten theoretisch das Potenzial zur Solarenergienutzung. Für Photovoltaikanlagen, die auf Gründächern errichtet werden, kann zusätzlich zur bereits seit dem Jahr 2004 bestehenden PV-Standardförderung ein Zuschlag von maximal 150 Euro pro KWp gewährt werden. Die Förderhöhe beläuft sich derzeit bis zu einer Leistung von 100 kWp auf 400 Euro pro kWp. Die darüberhinausgehende Leistung wird bis zu einer Obergrenze von 500 kWp mit 350 Euro pro kWp gefördert. Die maximale Förderhöhe beläuft sich so auf max. 180.000 Euro.

