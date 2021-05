Schwarz: Vorfreude auf einen guten Sommer, in dem vieles wieder möglich wird – auch dank des Grünen Passes

ÖVP-Gesundheitssprecherin in der Sondersitzung: „Kickl ist nur destruktiv und befeuert Verschwörungstheorien“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Grüne Pass ist zum Greifen nah. Nicht nur in Österreich, sondern in Europa - und das in elektronischer Form mit Anfang Juli. Dass wir diese nächsten Schritte, auch die der sukzessiven Öffnungen, weitergehen können, ist Ergebnis der Maßnahmen der letzten Wochen und Monate und jenen zu verdanken, die sich an diese Maßnahmen gehalten haben“, sagte heute, Mittwoch, die stv. ÖVP-Generalsekretärin und ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz anlässlich der Sondersitzung des Nationalrats.

Schwarz zeigte sich verwundert, dass FPÖ-Klubobmann Kickl einem Präventionsparadoxon anheimfalle: „Wenn Prävention gegen Corona sehr gut gewirkt hat, dann kommen nachher die Leugner und behaupten, die Vorsichtsmaßnahmen wären gar nicht nötig gewesen.“ Im Unterschied zu Kickl gebe es allerdings genügend Menschen, die begriffen hätten, dass es sich um eine Pandemie handle, „die die ganze Welt in Atem hält und die wir nur gemeinsam bekämpfen können“.

Menschen wie der FPÖ-Klubobmann, die nur destruktiv seien und Verschwörungstheorien befeuern würden, profitieren allerdings von jenen, die solidarisch seien und „wissen, dass Masken, Abstand und Hygiene wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir besser dastehen als viele andere Länder“, so Schwarz weiter. Kickls Kritik an der Bundesregierung könne allerdings nicht davon ablenken, worum es ihm wirklich gehe: um die Entmachtung von Norbert Hofer, mit dem, so Schwarz, „vieles einfacher wäre“, vermisst Schwarz etwa eine klare Distanzierung Kickls von Rechtsextremen.

Vernünftige Öffnungsschritte seien hart erarbeitet und wohl verdient; weiteres sei sinnvoll und würde bald folgen. „Unser oberstes Anliegen ist es, vieles wieder zu ermöglichen. Sport, Kultur, Veranstaltungen - dafür muss man nur einfach die vorgeschriebenen Maßnahmen beachten“, dankte Schwarz allen, die sich schon bisher an die Maßnahmen gehalten haben und zeigte sich „voller Vorfreude auf einen guten Sommer, in dem vieles wieder möglich sein wird, auch dank des Grünen Passes. Sowohl in gedruckter, als auch später in digitaler Form ist der Grüne Pass der Nachweis, dass ich mich und somit auch mein Gegenüber schütze.“

