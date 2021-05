Rapid Wein

Anpfiff für den Jubiläumsedition des offiziellen Rapid Weins

Wien (OTS) - Am 25. Mai 2021 fand am BIOWEINGUT LENIKUS in Grinzing die Präsentation der Jubiläumsedition des offiziellen Rapid Weins statt. Anlass dafür waren der erste Geburtstag des offiziellen Rapid Weins, sowie das 25-jährige Jubiläum des Europacup Finales, bei dem am 8. Mai 1996 der SK Rapid gegen Rapid SG antrat. Präsentiert wurde dieser besondere Wein gemeinsam mit den beiden Rapid Legenden Michael Konsel und Carsten Jancker, die vor 25 Jahren auch am Spielfeld standen.

" Zu diesem ganz besonderen Rapid-Jubiläum war es uns, als Produzent des offiziellen Rapid-Weins ein Bedürfnis und auch eine große Ehre, eine Sonderedition zu kreieren. Entstanden ist dieser Wein aus den besten grün-weißen Trauben, gewachsen auf der Westtribüne des Wiener Weinbaus, per Hand gelesen und mit viel Sorgfalt verarbeitet. Das Ergebnis schmeckt sensationell ", erzählt Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe Lenikus zu der auch das Bioweingut Lenikus gehört, erfreut über den neuen und ganz besonderen Wein.

Zu kaufen gibt es die Jubiläumsedition ab sofort im 2er und 6er Pack, erhältlich im Ab-Hof Verkauf direkt am Bioweingut Lenikus, in allen Rapid-Fanshops sowie im Onlineshop des Weinguts unter www.bioweingutlenikus.at/rapid/.

„ Die Jubiläumsedition des Rapid Weins ist eine einzigartige Weißweincuvée, welche mit vollmundigem Geschmack, einem ausgewogenem Säurespiel, einer angenehmen Frische und einer feinaromatischen Würze überzeugt. Ein perfekter Wein für angenehme Sommerabende “, so Christian Schmalvogl, Produkt- und Salesmanager des Bioweingut Lenikus.

Für Großbestellungen von Fanclubs werden Spezialkonditionen angeboten:

T +43 1 320 35 90

RAPID@BIOWEINGUTLENIKUS.AT

Das BIOWEINGUT LENIKUS ist Teil der Unternehmensgruppe LENIKUS

Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht.

Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau.

In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

