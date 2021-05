Boston Scientific erhält CE-Kennzeichnung für EXALT(TM) Modell B Einwegbronchoskop

Marlborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Unternehmen startet begrenzte Markteinführung in Europa im Juni

Die Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) gab heute bekannt, dass sie die CE-Kennzeichnung für das EXALT(TM) Modell B Einwegbronchoskop abgeschlossen hat, ein Einweggerät, das für bettseitige Eingriffe auf der Intensivstation, im Operationssaal und in der Bronchoskopiesuite entwickelt wurde. Die begrenzte Markteinführung des Geräts wird in den kommenden Wochen in Europa erwartet.

Das EXALT Bronchoskop Modell B wird in drei Größen - schlank, normal und groß - angeboten, um den Einsatz bei einer Vielzahl von Bronchoskopieverfahren zu ermöglichen, wie z.B. Sekretmanagement, Intubation der Atemwege, perkutane Tracheostomie, Platzierung von doppellumigen Endotrachealtuben und Biopsien.

"Da Einweg-Bronchoskope relativ neu sind, sind weitere Innovationen notwendig, um sicherzustellen, dass Ärzte eine direkte und präzise Visualisierung der Lunge und der Atemwege eines Patienten erreichen können", sagte Prof. Dr. Kaid Darwiche, Leiter der Abteilung für interventionelle Pneumologie an der Ruhrlandklinik in Deutschland. "Das EXALT Bronchoskop Modell B bietet eine klare, scharfe Bildgebung und eine leistungsstarke Absaugung - beides ist entscheidend für die erfolgreiche Identifizierung von Anomalien in den Atemwegen des Patienten."

In ganz Europa werden jedes Jahr mehr als 1,5 Millionen Eingriffe mit einem Bronchoskop durchgeführt.i Obwohl das Infektionspotenzial durch die Wiederaufbereitung von wiederverwendbaren Skopen gering ist, gibt es Berichte über Kontaminationen durch Skope und Infektionen nach dem Eingriff.ii Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wird in einer aktuellen Stellungnahme der European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) und der European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) dringend empfohlen, wann immer möglich Einweg-Zubehör für Endoskope zu verwenden.iii

"Einwegskope werden von vielen Ärzten bevorzugt, da sie das Risiko von Infektionen, die durch eine ineffektive Wiederaufbereitung entstehen können, eliminieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz im Krankenhaus erhöhen", sagte Dave Pierce, Executive Vice President und President von MedSurg und President of Endoscopy, Boston Scientific. "Innovation ist ein zentraler Bestandteil unserer Mission, und das EXALT Modell B Bronchoskop wurde entwickelt, um Ärzten die hochwertige Funktionalität und das Gefühl eines wiederverwendbaren Endoskops zu bieten, während es gleichzeitig die erhöhten Anforderungen an die Patientensicherheit erfüllt und die Effizienz verbessert."

Das EXALT Modell B Bronchoskop ist das neueste Gerät im Portfolio der Boston Scientific Einweg-Bildgebung. Seit Jahrzehnten arbeitet das Unternehmen eng mit Ärzten zusammen, um kontinuierlich Innovationen und Einwegtechnologien im gastrointestinalen, pankreatischobiliären, chirurgischen, urologischen und Atemwegsbereich zu entwickeln, um die Patientenversorgung zu verbessern, darunter das EXALT(TM) Modell D Einweg-Duodenoskop, LithoVue(TM) Digitales flexibles Ureteroskop, SpyGlass(TM) DS Direktes Visualisierungssystem und SpyGlass(TM) Discover Digitaler Katheter.

Besuchen Sie www.bostonscientific.eu/EXALT-B für weitere Informationen über das EXALT Modell B Bronchoskop.

Das EXALT Modell B Bronchoskop ist in den USA nicht erhältlich.

Informationen zu Boston Scientific

Boston Scientific revolutioniert das Leben durch innovative medizinische Lösungen, die die Gesundheit von Patienten auf der ganzen Welt verbessern. Als weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik treiben wir seit mehr als 40 Jahren die Wissenschaft für das Leben voran, indem wir eine breite Palette von Hochleistungslösungen anbieten, die unerfüllte Patientenbedürfnisse erfüllen und die Kosten im Gesundheitswesen senken. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.bostonsc ientific.com und verbinden Sie sich auf Twitter und Facebook.

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "projizieren", "glauben", "planen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Überzeugungen, Annahmen und Schätzungen unter Verwendung von Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, und sind nicht als Garantien für zukünftige Ereignisse oder Leistungen zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu unseren Geschäftsplänen, klinischen Studien, Produkteinführungen sowie zur Leistung und Wirkung unserer Produkte. Sollten sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bestimmte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Prognosen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese Faktoren haben sich in einigen Fällen auf unsere Fähigkeit, unsere Geschäftsstrategie umzusetzen, ausgewirkt und könnten in Zukunft (zusammen mit anderen Faktoren) dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in unsere zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten.

Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: zukünftige wirtschaftliche, wettbewerbliche, erstattungsrelevante und regulatorische Bedingungen, die Einführung neuer Produkte, demografische Trends, geistiges Eigentum, Rechtsstreitigkeiten, Finanzmarktbedingungen sowie zukünftige Geschäftsentscheidungen von uns und unseren Wettbewerbern. Alle diese Faktoren lassen sich nur schwer oder gar nicht genau vorhersagen und viele von ihnen liegen außerhalb unserer Kontrolle. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser und anderer wichtiger Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit auswirken können, finden Sie in Teil I, Punkt 1A - Risikofaktoren in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K, den wir bei der Securities and Exchange Commission eingereicht haben und den wir möglicherweise in Teil II, Punkt 1A - Risikofaktoren in den Quartalsberichten im Formular 10-Q, welches wir eingereicht haben oder später einreichen werden, aktualisieren. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um etwaige Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Erwartungen beruhen, widerzuspiegeln, oder um die Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Dieser Sicherheitshinweis gilt für alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.



