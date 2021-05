„Erzählt’s mir von Heinz S.“: Neue „story.one“-Challenge in Zusammenarbeit mit ORF-III-„erLesen“

Bis 3. Juni Anekdoten über Kulturjournalist Heinz Sichrovsky einreichen – die besten 17 Erzählungen erscheinen im Buchhandel

Wien (OTS) - Mit viel Biss und noch mehr Charme begrüßt Kulturjournalist Heinz Sichrovsky in seinem Büchermagazin „erLesen“ seit mehr als zehn Jahren prominente Persönlichkeiten und Newcomer der Literaturszene zum unterhaltsamen, emotionalen und oft auch hitzigen Gespräch. Während Sichrovsky üblicherweise das Thema vorgibt, ist jetzt das Publikum gefragt: Gemeinsam mit der Online-Geschichten-Plattform „story.one“ ruft ORF III Kultur und Information seine Zuseherinnen und Zuseher dazu auf, Begegnungen, Erlebnisse, erinnerungswürdige Texte oder herausragende Fernsehmomente mit Heinz Sichrovsky aufzuschreiben und unter https://www.story.one/ einzureichen. Die besten 17 Geschichten, die unter dem Motto „Erzählt’s mir von Heinz S.“ einlangen, erscheinen als Sammelband im Buchhandel. Die Einreichfrist endet zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, um 20.00 Uhr. Animierende Worte von Heinz Sichrovsky persönlich gibt es natürlich auch: „Machen Sie ja nicht mit bei dieser Schandaktion!“

Hintergründe der „story.one“-Challenge „Erzählt’s mir von Heinz S.“

Am Dienstag, dem 25. Mai, war „story.one“-Partner Matthias Strolz in Heinz Sichrovskys Bücherwelt zu Gast, um über den aktuell laufenden ersten „Young Storyteller Award“ zu berichten, der von „story.one“ u. a. in Kooperation mit ORF-III-„erLesen“ veranstaltet wird (Details unter https://www.story.one/wettbewerbe/YSA21). In diesem Rahmen wurde diskutiert, wie man dem „erLesen“-Publikum die Online-Geschichten-Plattform am besten näherbringen und Schreibbegeisterte dazu motivieren kann, mit den eigenen Texten an dem vielseitigen Literaturwettbewerben teilzunehmen. Die einfachste Lösung: selbst ausprobieren! Damit war die Schreib-Challenge „Erzählt’s mir von Heinz S.“, nach dem bereits erschienen Vorbild „Erzählt’s mir von Stermann und Grissemann“, geboren. Erlaubt ist so gut wie alles: Persönliche Geschichten, in denen der Kulturjournalist entzückte, verärgerte, imponierte oder zum Nachdenken inspirierte. Alle Erzählungen sind willkommen. Die 17 besten Geschichten werden von „story.one“ und „erLesen“ ausgewählt und erscheinen in der zweiten Junihälfte als Sammelband im Buchhandel. Weiters wartet ein von Heinz Sichrovsky signiertes Exemplar auf jede Gewinnerin und jeden Gewinner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at