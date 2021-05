AK-Rechnungsabschluss wird im Parlament der Arbeitnehmer zur Abstimmung vorgelegt (2)

Klagenfurt (OTS) - In seiner letzten Vollversammlung legt AK-Direktor Winfried Haider, am 27. Mai 2021, den Rechnungsabschluss dem Parlament der Arbeitnehmer zur Entlastung vor. Die Einnahmen sowie Aufwendungen der AK Kärnten betrugen im Jahr 2020 rund 28,6 Millionen Euro. Rund 93 Prozent der Erträge kommen aus der gesetzlichen Kammerumlage. Rund drei Viertel der Gesamtaufwendungen der AK Kärnten fließen in Dienstleistungen, Service und Unterstützung für Kärntner Beschäftigte.

Einnahmen wie auch Ausgaben der AK Kärnten betrugen im Corona-Jahr 2020 rund 28,6 Millionen Euro. Die Einnahmen aus der Kammerumlage ergaben 26,7 Millionen Euro (93 Prozent der Einnahmen). Sie sanken gegenüber dem Budget von 2020 um 3,2 Prozent oder um rund 874.000 Euro. Mit Umbuchungen bzw. der Auflösung einer Rücklage in der Höhe von 188.656 Euro, konnte ein ausgeglichener Rechnungsabschluss erstellt werden.

20,2 Millionen Euro wurden im Vorjahr für den Dienstleistungs- und Unterstützungsbereich für Kärntner Arbeitnehmer aufgewendet. 35,6 Prozent des Dienstleistungsaufwandes flossen in den Rechts- und Sozialbereich, 30,4 Prozent in den Bereich Bildung, Jugend und Kultur. Für Wirtschaft, Umwelt- und Konsumentenschutz wurden 22,3 Prozent des Dienstleistungsbudgets verwendet, für Öffentlichkeitsarbeit 11,7 Prozent. Alle Angaben inkludieren den Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Sach- und Personalaufwand.

Winfried Haider, Direktor der Arbeiterkammer Kärnten, der mit Oktober seinen Ruhestand antritt, präsentiert nach einem turbulenten und fordernden Corona-Jahr den Rechnungsabschluss der Vollversammlung: „Nach 17 Jahren als Direktor werde ich der Vollversammlung, trotz eines schwierigen Jahres, auch dieses Mal wieder einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss vorlegen.“

Unabhängige Wirtschaftsprüfer haben bereits die rechnerische Richtigkeit und die ordnungsgemäße Buchführung des Rechnungsabschlusses uneingeschränkt bestätigt.

