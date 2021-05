Barbara Stöckl im Gespräch mit Gery Keszler, Martina Rupp, Anna Buchegger und Ernst Brandl

In „Stöckl.“ am 27. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Eventmanager Gery Keszler, ORF-Moderatorin Martina Rupp, „Starmania“-Gewinnerin Anna Buchegger sowie Anwalt und Imker Ernst Brandl zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Mr. Life Ball“ Gery Keszler ist zurück! Nach dem Aus seines legendären Benefizevents hatte sich der Eventmanager enttäuscht ins südburgenländische Landleben zurückgezogen. Zwei Jahre danach gibt er nun mit seinem neuen Projekt „Austria for Life“ sein Comeback in der Öffentlichkeit. Bevor er am Freitag seine große Charity-Show zugunsten der Corona-Hilfe im und vor dem Stephansdom inszeniert, spricht er am Abend davor bei Barbara Stöckl über seine Beweggründe. ORF 2 zeigt „Austria for Life – Ein Benefizkonzert zu Gunsten von ‚Österreich hilft Österreich‘“ am Freitag, dem 28. Mai, um 22.35 Uhr.

Die Radio- und Fernsehmoderatorin Martina Rupp unterhält seit mehr als 40 Jahren ihr Publikum. Ob in Ö3 mit guter Laune beim Morgenkaffee am Sonntag, mit Besinnlichkeit zu Weihnachten oder am frühen Abend mit Tipps und Ratschlägen im ORF-2-Magazin „konkret“. Doch jetzt heißt es Adieu sagen. Wie geht es der bald 60-Jährigen kurz vor ihrem Pensionsantritt?

Anna Buchegger gewann die Neuauflage von „Starmania“. Die 22-jährige Salzburgerin, die in Wien Instrumental- und Gesangspädagogik studiert, überzeugte mit ihrer musikalischen Bandbreite. Schon als Kind zeigte sie gemeinsam mit ihrer Schwester als Volksmusikerin auf.

Ernst Brandl wird auch als „Anwalt der Bienen“ bezeichnet. Der Wiener Top-Jurist kehrt dem Gerichtssaal zunehmend den Rücken, um sich seiner zweiten Leidenschaft, der Imkerei, zu widmen. Bei seinem Projekt „Mielo“ geht es ihm nicht nur um Honigproduktion, sondern vor allem auch um biologische Vielfalt.

