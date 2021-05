Grüne Wien/Kraus: Klimaschutz auf der Überholspur

Wien (OTS) - „Wien will bis 2040 klimaneutral sein. Dazu müssen wir raus aus dem fossilen Zeitalter und die Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Das ist die Grundvoraussetzung zur Bekämpfung der Klimakrise“, sagt Peter Kraus, Grüner Klimastadtrat.

„Dass Wien endlich mit der Photovoltaik-Offensive den Solarausbau vorantreibt, ist daher begrüßenswert und längst überfällig. Auch die heute präsentierten Photovoltaik-Förderschienen sind erfreulich“, so Kraus. „Wenn die ambitionierten Solar-Ziele erreicht werden wollen, braucht es viele weitere Schritte.“ So hemmen beispielsweise immer noch zu viele Regelungen in der Wiener Bauordnung den Ausbau der Solaranlagen auf Wiener Dächern. Der Solarstandard – also die Regel, auf jedes neue Dach kommt eine Solaranlage – gilt nach wie vor nicht für alle Gebäudetypen.

„Um unsere Klimaziele in Wien zu erreichen, braucht es Mut für große Schritte. Nicht nur beim Ausbau der Erneuerbaren Energie, sondern auch im Verkehr, der nach wie vor Sorgenkind Nummer 1 beim Klimaschutz ist. Hier geht die Wiener Stadtregierung leider wieder zurück zu einer Verkehrsplanung der 1970er Jahre“, so der Grüne Klimastadtrat Kraus.

„Wie echtes und ernstgemeintes Klimaschutz-Engagement über alle Bereiche hinweg geht, zeigt die Grüne Klimaministerin Leonore Gewessler: Mit jährlich 100 Millionen Euro werden die Bundesländer für die regionalen Stufen des 1-2-3-Klimatickets unterstützt. Den Wiener*innen kommen 2021 dadurch 21 Millionen Euro zugute. So geht echter, direkter und starker Klimaschutz zum Wohle aller Menschen in unserer Stadt.“

