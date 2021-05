„Sehnsuchtsort: Berge“: Neue ORF-III-Doku in Kooperation mit Alpenverein Graz über Leben und Arbeiten in den Bergen

TV-Premiere am 2. Juni in „Land der Berge“

Wien (OTS) - Einen Gipfel zu erklimmen und sich in den Weiten des Horizonts zu verlieren ist für viele mehr als reine Leidenschaft. Die ORF-III-Neuproduktion „Sehnsuchtsort: Berge“ erzählt am Mittwoch, dem 2. Juni 2021, um 21.05 Uhr von den Abenteuern und der Arbeit in den Gebirgsregionen Österreichs. Im Fokus dieser neuen „Land der Berge“-Doku von Andrea Eidenhammer stehen jene Menschen, die mit und von den Bergen leben – Hüttenwirtinnen und -wirte, Bergsteiger/innen, Klimaforscher/innen sowie Bergretter/innen und Bergführer/innen. So besucht der Film u. a. den in dritter Generation geführten Ammererhof am südlichen Ende des Raurisertals. Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben, Teamgeist auch: Nima Sherpa stammt aus Kathmandu, Nepal. Er spricht, abgesehen von seiner Muttersprache, auch Englisch und Rauriser Dialekt und gehört schon zur Familie. Luise Tomasek-Mühlthaler, die Seniorchefin, erzählt in einem berührenden Interview, wie sie hier aufgewachsen ist: Mit Füchsen und Rehen als Haustiere, ohne Strom, dafür aber mit allen Freiheiten.

Entstanden ist die Doku auf Initiative des Alpenvereins Graz, der im vergangenen Jahr sein 150-jähriges Bestehen feierte: „Der Film soll aus Anlass des Bestandsjubiläums unseres Vereines die Tourenführer/innen, die Menschen in unserem Verein und insbesondere die Leistungen unserer ehrenamtlichen Mitglieder vor den Vorhang holen“, so Vorstandsvorsitzender Dr. Günter Riegler. Außerdem zeige die Doku „in eindrucksvollen Bildern die gesamte Bandbreite des modernen Bergsports“, so Riegler, der dem ORF für die Begeisterung dankt, mit der dieser Jubiläumsfilm ermöglicht und unterstützt wurde. Diese produktive Zusammenarbeit hebt auch Manuela Strihavka, Sendungsverantwortliche von „Land der Berge“, hervor: „Österreich ist nicht nur ein Land der Berge, sondern auch eines von Produzentinnen und Produzenten, die die Berge und ihre Lebenswelt für ORF III bildgewaltig in Szene setzen. Es ist immer wieder ein willkommenes Abenteuer, sich auf neue filmische ‚Seilschaften‘ einzulassen und gemeinsam lebensnah Geschichten zu erzählen“.

Mehr zum Inhalt:

„Sehnsuchtsort: Berge“ porträtiert Menschen, die sommers wie winters im Einklang mit den Bergen leben und arbeiten. Im Sommer begleitet der Film die Paraathleten Angelino Zeller und Daniel Kontsch auf den Grazer Schöckl, der seit 2012 barrierefrei erreichbar ist. Im „Arthur-von-Schmid-Haus“ am Kärntner Dösener See hingegen erfährt man, wie komplex die Versorgung von Schutzhütten sein kann. Auf dem 3.086 Meter hohen Säuleck in Kärnten errichten Mitglieder des Alpenvereins Graz mit Unterstützung der örtlichen Bergrettung ein neues Gipfelkreuz.

Im Winter begibt sich die Doku in den Rauriser Nationalpark Hohe Tauern. Nach einem Besuch auf dem bereits erwähnten Ammererhof steht eine sportliche Herausforderung auf dem Programm: Hermann Maislinger, der Betreiber des Rauriser Naturfreundehauses der Sonnblickbasis, hat sich in den vergangenen Jahren darauf spezialisiert, ein Eiskletterparadies zu schaffen, das mittlerweile ein internationales Publikum anlockt. Auch die Bergführer/innen Gudrun Kreuzwirth und Tom Zölss wissen das Angebot zu schätzen und erklimmen einen 60 Meter hohen Wasserfall. Einmalige Wetterbedingungen erlauben einen Ausflug zur nahegelegenen Wetterwarte, wo die Klimaforscherin und Leiterin der Wetterstation Hoher Sonnblick, Elke Ludewig, davon berichtet, wie sehr sich der Klimawandel auf die Gletscher auswirkt. Bei einer generationsübergreifenden Schneeschuhwanderung mit Nationalpark-Ranger Ekki Heider erfährt man schließlich, was es heißt, die Flora und Fauna des Nationalparks zu bewahren und den Rauriser Urwald gleichzeitig für Besucher/innen zugänglich zu machen. Vor allem aber wird die Sehnsucht nach echten Erfahrungen bei klarem Sternenhimmel und mächtigen Bergketten gestillt.

