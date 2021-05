Start für die Übersiedelung der Büchereien Stadlau und Aspern in die neue Seestadt-Bücherei

Die Bücherei Stadlau übersiedelt noch im Juni, die Bücherei Aspern folgt im Juli.

Wien (OTS) -



Die Donaustadt erhält mit der neuen Bücherei in der Seestadt ein modernes und großzügiges Büchereizentrum. Die Bauarbeiten an der Bücherei Seestadt in Aspern laufen auf Hochtouren, eröffnet wird im Herbst. Mit ihren 550m² wird sie zum viertgrößten Standort der Büchereien der Stadt Wien und wird direkt an der U-Bahnlinie U2 liegen. Sowohl die Bücherei Stadlau als auch die Bücherei Aspern übersiedeln daher in die Seestadt. Den Anfang macht im Juni die Bücherei Stadlau, die mit 1.6.2021 schließt. Die Bücherei Aspern ist noch bis 2.7.2021 geöffnet und übersiedelt im Juli.

„Die neue Bücherei in der Seestadt ist nach den neuesten Maßstäben für Büchereien gestaltet. Sie wird ein Ort der Begegnung und ein erweitertes Wohnzimmer werden und dazu gehören großzügige Räumlichkeiten sowie umfassende Ausstattung mit WLAN, Lern- und Arbeitsplätzen. Sowohl die Bücherei Stadlau als auch die Bücherei Aspern sind zu klein, nicht barrierefrei und haben nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden mit der neuen Bücherei in der Seestadt den bestmöglichen und neuesten Service bieten und einen barrierefreien Zugang zu unseren Büchereien sicherstellen. Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Gäste!“, so Karin Claudi, stellvertretende Leiterin der Stadt Wien – Büchereien.

Bestell- und Abholservice sowie Pop Up Bücherei im Sommer in der Donaustadt

In einem nächsten Schritt werden die vielen tausend Medien aus der Bücherei Stadlau und dann aus der Bücherei Aspern übersiedeln. Um für KundInnen so lange wie möglich den Zugang zu den Medien der Büchereien sicherzustellen, wird ein Bestell- und Abholservice in der Bücherei Aspern eingerichtet. Im Juli können Medien aus ganz Wien vorbestellt und in der Zweigstelle in Aspern abgeholt werden. Im August werden die Stadt Wien - Büchereien mit der Pop-Up-Bücherei einmal in der Woche im Astrid Lindgren-Park präsent sein.

Lesegarten, Bücherei der Dinge und Maker Space für die DonaustädterInnen in der Seestadt Aspern

Herzstück der neuen Seestadt-Bücherei ist der großzügige, offene Verleihraum mit seinen rund 22.000 Medien. Ansprechende Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen und Schmökern ein, ein kleiner Café-Bereich sorgt für den nötigen „Kaffehaus-Flair“. Die Schönwetter-Leserinnen und -Leser können sogar in einem Lesegarten alle Angebote unter freiem Himmel genießen. Außerdem erhält die Seestadt eine "Bücherei der Dinge", wo Gegenstände für den Alltagsgebrauch (z.B. Werkzeug, Instrumente o.ä.) entlehnt werden können. Ein sogenannter "Maker Space" bietet Raum für die Umsetzung eigener kreativer Ideen.

Die neue Bücherei Seestadt veranstaltet künftig nicht nur Lesungen, Vorträge und Publikumsdiskussionen, sondern bietet auch die Möglichkeit für selbstorganisierte Aktivitäten.

Natürlich legt die Bücherei auch einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Neben einer Kinderbücherei wird es ein umfassendes Angebot zur Leseförderung, Medienkunde, aber auch Unterhaltung mit Bilderbuchkino oder Vorlesestunden geben. Dazu gehört auch das Frühleseprogramm „Kirangolini“ für die Kleinsten von 0 bis 3 Jahren.

Details zu den Standorten Stadlau und Aspern

Die Bücherei Stadlau ist derzeit in der Erzherzog-Karl-Straße 169 auf einer Fläche von nur 118 m² untergebracht. Der Standort ist nicht barrierefrei, wird als "Ein-Personen-Bücherei" geführt und ist nur an zwei Tagen pro Woche für insgesamt 12 Stunden geöffnet. Die Bücherei Aspern befindet sich am Siegesplatz 1 auf 174 m². Auch diese Zweigstelle verfügt über wenig Platz, keine durchgehenden Öffnungszeiten und ist nicht barrierefrei. Künftig gehen sie in der neuen Bücherei in der Seestadt - im „Quartier am Seebogen“ - in unmittelbarer Nähe der U2-Station Seestadt und des neuen Bildungscampus auf.

Fakten Bücherei Seestadt:

Quartier im Seebogen, 1220 Wien

geplante Eröffnung Herbst 2021

Bauträger: Neues Leben, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft

Entwurf: Söhne & Partner Architekten

Gesamtfläche: 550m2

Geplanter Bestand: 22.000 Medien, darunter Medien in verschiedenen Sprachen

Maker Space („Hobbykeller des digitalen Zeitalters“)

Library of things

Kaffeezone

Lesegarten

Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Patrik-Paul Volf

Leiter Öffentlichkeitsarbeit Büchereien

buechereien.wien.gv.at, Tel.: +43 1 4000 84532



Mag. Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at