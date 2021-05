Terminaviso: Pressekonferenz Lehren aus der Krise – Mehr Eigenkapital für Österreichs Unternehmen

Präsentation aktueller Studienergebnisse mit Blümel und Köppl-Turyna

Wien (OTS) - Durch die Pandemie haben wir einige Erkenntnisse gewonnen. Eine davon war, dass viele heimische Unternehmen eine relativ dünne Eigenkapitaldecke aufweisen, was sie insbesondere in Krisenzeiten schwächt. Im Auftrag des BMF wurde Eco Austria beauftragt, das Thema Eigenkapital in Österreich näher zu analysieren und volkswirtschaftliche Lösungsvorschläge zu bewerten.

In einer Pressekonferenz informieren Finanzminister Mag. Gernot Blümel und die Direktorin von Eco Austria, Priv.-Doz. Dr. Monika Köppl-Turyna über die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.

Zeit: Donnerstag, 27. Mai 2021, 10.00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, 1010 Wien, Johannesgasse 5, Dachgeschoß

Die Pressekonferenz wird auf der Facebook-Seite des Finanzministeriums live übertragen. Darüber hinaus besteht vor Ort eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir bitten Sie, während der gesamten Pressekonferenz eine FFP 2-Maske zu tragen sowie die geltenden Abstandsregeln einzuhalten.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und ersuchen Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

