Neue Volkspartei Wien startet aktive Bürgerbeteiligung zu U-Bahn-Oberflächengestaltung

Ideen und Vorschläge zu einzelnen U-Bahn-Baustellen einbringen unter www.mitreden-jetzt.at

Wien (OTS) - Im Vorfeld der U2-Teilsperre ab Ende Mai startet die neue Volkspartei Wien heute eine Kampagne für aktive Bürgerbeteiligung zur Oberflächengestaltung für die zahlreichen U-Bahn-Baustellen in Wien. Unter www.mitreden-jetzt.at werden über den Sommer Ideen und Vorschläge für mögliche Oberflächengestaltungen gesammelt und im Herbst präsentiert. „Der U-Bahn-Ausbau in Wien bringt schließlich nicht nur unterirdisch, sondern auch oberirdisch etwas Neues. Am Ende werden die Oberflächen der offenen Baustellen neu gestaltet und es ergeben sich neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bezirke und Grätzl“, so ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch im Rahmen eines gemeinsamen Fototermins mit Landesgeschäftsführerin Stadträtin Bernadette Arnoldner vor der U-Bahn-Baustelle bei der U2-Station Rathaus. „Was jedoch fehlt, ist die Einbindung der Anrainerinnen und Anrainer. Schließlich wissen gerade sie, was gut für ihr Grätzl ist und was hier fehlt“, so Markus Wölbitsch.



„Als neue Volkspartei Wien nehmen wir aktive Bürgerbeteiligung ernst. Wir wollen die Wienerinnen und Wiener mitreden und mitgestalten lassen. Schließlich entsteht hier eine Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte in den Grätzln und Bezirken“, so Arnoldner. Diese Veränderung finde gerade jetzt vor der Haustür vieler Wienerinnen und Wiener statt. Ob direkt hinter dem Rathaus am Friedrich-Schmidt-Platz, dem Matzleinsdorfer Platz, der Reinprechtsdorfer Straße oder der Pilgramgasse. Auf der neuen Plattform www.mitreden-jetzt.at findet man alle aktuellen U-Bahn-Baustellen Wiens sowie die Möglichkeit zur konkreten Baustelle konkrete Ideen für die Oberflächengestaltung einzubringen. „Wer also ums Eck einer dieser Baustellen wohnt oder arbeitet, ist eingeladen, uns seine kreativen Ideen zu schicken“, so die Landesgeschäftsführerin.



Als Beispiele für diverse Neugestaltungen in den Bezirken nannte Arnoldner u.a. eine intensivere Begrünung, die Aufwertung der U-Bahnstationen mit Solardächern sowie Solarpanelen oder kreative Rast- und Verweilplätze mit Wasserstellen. „Wir freuen uns über viele Inputs und Ideen, wie die Grätzl in den Bezirken im Zuge des U-Bahn-Ausbaus aufgewertet werden können. Denn klar ist: Wien kann mehr! Und zwar kreativere und vorausschauende Oberflächengestaltung. Dazu binden wir die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig ein. Wir nehmen aktive Bürgerbeteiligung ernst“, so Arnoldner abschließend.

Bilder vom Fototermin finden Sie hier



