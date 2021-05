Bezirksmuseum Donaustadt am 30.5. geöffnet

Wien (OTS/RK) - Auf Grund der Corona-Pandemie hat das freiwillig aktive Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54) die Öffnungsstunden abgeändert. Der nächste Termin im Mai: Am Sonntag, 30. Mai, ist das Museum von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr offen. Für Juni haben die rührigen Museumsleute 2 Termine vorgesehen: Am Sonntag, 13. Juni, sowie am Sonntag, 27. Juni, ist jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr eine Besichtigung der umfangreichen Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 22. Bezirkes möglich. Obendrein zeigt das Museum die beiden Sonder-Ausstellungen „Biergläser – eine Sammelleidenschaft“ und „Kultur und Unterhaltung in der Donaustadt“. Wie üblich ist der Zutritt frei, Spenden sind willkommen. Beantwortung von Fragen: Telefon 203 21 26 (während der Öffnungsstunden).

Corona-Richtlinien (FFP2-Maske, Abstand, reduzierte Gästezahl, Hygiene) sind von den Besucherinnen und Besuchern einzuhalten. Museumsleiter Helmut Just und seine ehrenamtlichen Kustodinnen und Kustoden beleuchten in einer fixen Bezirksgeschichte-Schau mit Fotografien, Objekten, Schriften und anderen Exponaten die Vergangenheit des 22. Bezirkes. Zum Beispiel wird über Gärtner informiert und es wird der „Altar von Aspern“ behandelt. Andere Präsentationen betreffen beispielsweise alte Schiffsmühlen und einen „Wohnraum von 1900“. Von der „Kirchenuhr von Süßenbrunn“ bis zum „Türmchen vom Stadlauer Amtshaus“ reichen die Angaben. Die Sonder-Ausstellung „Biergläser – eine Sammelleidenschaft“ umfasst rund 470 Exponate aus Glas und aus anderen Materialien, versehen mit vielerlei hübschen Dekorationen. In der temporären „Kultur und Unterhaltung“-Dokumentation wird in Wort und Bild zum Beispiel über Lichtspieltheater in der Donaustadt berichtet. Erteilung von Auskünften via E-Mail: bm1220@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

