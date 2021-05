ORF III am Donnerstag: „Politik live: Corona – Ist die Pandemie vorbei?“, „Wilde Reise mit Erich Pröll: Wildes Griechenland“ Teil 2

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde“, „Ennser Kleinkunstkartoffel 2021“, „Kabarett im Turm: Marecek Musner – Drei“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information besucht am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, ab 20.15 Uhr „Die geheimnisvollen Inseln“ Griechenlands. In „Politik live“ diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher anschließend mit ihren Gästen über ein mögliches Ende der Corona-Pandemie. In der „Donnerstag Nacht“ lässt Gerald Fleischhackers „Tafelrunde“ das vergangene Monat humorvoll Revue passieren, bevor es mit jungem Kabarett aus Österreich weitergeht:

Auf die Höhepunkte des Nachwuchskabarettpreises „Ennser Kleinkunstkartoffel 2021“ folgt „Kabarett im Turm“ mit Ben Marecek und Nikita Musners Programm „Drei“.

„ORF III AKTUELL“ liefert ab 9.30 Uhr einen Nachrichtenüberblick und wirft um 12.30 Uhr einen Blick „Inside Brüssel“. Das digitale EU-Zertifikat soll den Reisealltag zurückbringen. Außerdem steht das EU-Agrarbudget kurz vor dem Abschluss. Raffaela Schaidreiter diskutiert darüber mit den EU-Abgeordneten Monika Vana (Die Grünen, Österreich) und Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei).

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) begleitet Ani Gülgün-Mayr den Kabarettisten Florian Scheuba bei einem „Coffee to go“ von Café Mayer durch sein Grätzl in Gersthof, wo Scheuba von seinem neuesten Hobby berichtet: dem Besuch des Ibiza-U-Ausschusses.

Im Hauptabend führt eine „Wilde Reise mit Erich Pröll“ wieder ins „Wilde Griechenland“. Der zweite Teil besucht „Die geheimnisvollen Inseln“ (20.15 Uhr). Die Vulkaninsel Milos etwa liegt in der südlichen Ägäis und ist ein wahres Paradies für Zugvögel. Auf Kreta, Griechenlands größter Insel, findet man die Kreta-Dattelpalme – eine von nur zwei echten, wildwachsenden Palmen-Arten Europas. Und auf der Insel Rhodos ist jeden Sommer ein besonderes Schauspiel zu bewundern:

Wie auf Zuruf kommen Zehntausende von Schmetterlingen geflogen.

In „Politik live“ um 21.05 Uhr lautet das Thema „Corona – Ist die Pandemie vorbei?“. Die Zahlen sinken und bereits kurz nach dem großen Öffnungstag vergangenen Mittwoch ist von den nächsten Lockerungen die Rede – und das obwohl derzeit erst ein Drittel der österreichischen Bevölkerung durch eine Impfung geschützt ist. Gleichzeit wütet das Virus in anderen Teilen der Welt weiter und eine relevante Durchimpfungsrate ist dort bisher nicht in Sicht. Ist die Pandemie hierzulande wirklich überstanden? Kommen die weiteren Lockerungsschritte zu schnell? Über das und mehr diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen.

Die „Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr mit Gerald Fleischhackers „Tafelrunde“. Zu Gast sind Florian Scheuba, Angelika Niedetzky, Severin Groebner und das Satire-Duo Nikbakhsh & Oppitz. Danach stehen die Highlights des oberösterreichischen Nachwuchskabarettpreises „Ennser Kleinkunstkartoffel 2021“ (22.50 Uhr) auf dem Programm. Moderator Clemens Maria Schreiner präsentiert nicht nur den diesjährigen Sieger Seppi Neubauer – der neben der Kleinkunstkartoffel auch einen Auftritt in einem der ORF-III-Kabarettformate bekommt –, sondern auch Höhepunkte der anderen Newcomerinnen und Newcomer: Tereza Hossa gibt vielversprechende Flirt-Tipps, „Da Harry“ gibt Einblick in das Leben mit seiner Schwiegermutter, Alex Lovrek wartet mit einem Schlagzeilen-Best-of auf, Josef Jöchl erzählt vom ältesten Traum der Menschheitsgeschichte und Moritz Huber berichtet von seinen Erfahrungen als Physikstudent. Danach in „Kabarett im Turm: Marecek Musner – Drei“ (23.45 Uhr) ergründen Ben Marecek und Nikita Musner in ihrer modernen Doppelconférence, wie die erste Erektion der Menschheit ausgesehen haben könnte, bauen eine „Zeitreisemaschine“, überfahren dabei zwei der drei Heiligen Könige und versuchen irgendwie aus dem Schlamassel wieder herauszukommen.

