IMMY-Verleihung heute ab 16.30 Uhr online

Wiener Immobilienbranche ehrt ihre besten Makler, Verwalter und Bauträger

Wien (OTS) - Für einen Abend stehen heute ab 16.30 Uhr – wenn auch „nur“ online – die besten Makler, Verwalter und Bauträger der Bundeshauptstadt im Mittelpunkt der Wiener Immobilienbranche. Der IMMY Award für 2020 wird im Rahmen einer Hybrid-Veranstaltung - übertragen mittels Livestream aus dem Marx Palast - verliehen. https://stream.co.at/IMMY/

Träger und Initiator des IMMY Awards ist die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien. Seit über einem Jahrzehnt ist der IMMY die Qualitätsauszeichnung der Branche. Mit der Auszeichnung prämiert die Fachgruppe heuer bereits zum fünfzehnten Mal die besten Makler, zum vierten Mal die besten Verwalter und heuer - zum ersten Mal - auch die besten Bauträger.

Eine Auflistung der Preisträger und die Zusammenfassung der Rede vom Obmann der Fachgruppe, KommRat Michael Pisecky, mit Forderungen an die Politik folgt morgen am Vormittag via OTS.

