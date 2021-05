Wiener ÖVP verlangt Einbindung der Bevölkerung bei Gestaltung neuer U-Bahn-Stationen

Wien (OTS/RK) - Der Umbau der U-Bahnlinie U2 und die Errichtung der Linie U5 solle mit einer „aktiven Bürgerbeteiligung bei der Oberflächengestaltung“ einhergehen: Das haben ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch und die nicht amtsführende ÖVP-Stadträtin Bernadette Arnoldner heute, Mittwoch, bei einem Pressetermin bei der U2/U5-Baustelle beim Rathaus gefordert. Hintergrund der Forderung ist der am Wochenende startende U-Bahn-Umbau, der auch die Modernisierung der U2-Stationen Rathaus, Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz sowie Bauarbeiten am Frankhplatz, in der Neubaugasse, Pilgramgasse, Reinprechtsdorfer Straße und am Matzleinsdorfer Platz beinhaltet.

Das Infrastrukturprojekt sei "extrem wichtig" für die Stadt, gleichzeitig müssten die Wiener Bevölkerung und "ihre vielfältigen Ideen und Vorschläge" eingebunden werden, forderte Wölbitsch, "statt wie üblich über die Meinung der Bürgerinnen und Bürger drüberfahren".

Die Ideen der Wienerinnen und Wiener wolle die ÖVP auf einer eigenen Website sammeln, sagte Arnoldner. „Wir nehmen BürgerInnenbeteiligung ernst. Egal ob Solarpaneele auf den Stationsdächern oder Wasserbrunnen in der unmittelbaren Umgebung"; die ÖVP werde im Sommer Vorschläge sammeln und im Herbst präsentieren.

