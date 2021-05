Hanger: Handelsgericht Wien geht von Absprache zwischen Krisper und Auskunftsperson aus!

VP-Fraktionsführer erneuert seine Kritik an NEOS-Mandatarin

Wien (OTS) - Andreas Hanger, VP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, kritisiert die Methoden der Opposition und spricht von Doppelzüngigkeit. "Während sich die selbsternannten Aufdecker wie Stephanie Krisper schnell über andere empören, ignorieren sie selbst jede Spielregel", so Hanger. Er verweist dabei auf das vermeintliche Treffen der NEOS-Fraktionsführerin mit der Auskunftsperson Peter Barthold im Zeitraum zwischen dessen Ladung und seinem Auftritt im Ausschuss.

"Krisper will uns bis heute weismachen, dass sie sich mit Barthold über Gott und die Welt, aber nicht über den Ausschuss unterhalten hat. Das Handelsgericht Wien sieht dies in seinem Urteil jedoch anders", bezieht sich Hanger auf die noch nicht rechtskräftige Entscheidung. Denn der Richter kommt zum Schluss, dass die Umstände "prima facie" den Schluss zulassen, "dass Zweck und Gegenstand dieses Treffens unter anderem auch die bevorstehende Aussage des Peter Barthold im Ibiza-Untersuchungsausschuss war". "Vorbereitete Auskunftspersonen, falsche Vorhalte und haltlose Anschuldigungen – die Methoden der NEOS sprechen Bände über die inzwischen ausufernde Unkultur in diesem Ausschuss", so Hanger. (Schluss)

