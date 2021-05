Diversität und Chancengleichheit

LUKOIL unterzeichnet Charta der Vielfalt

Wien (OTS) - Als Antwort auf eine sich stetig verändernde Arbeitswelt und als Bekenntnis zu einer nachhaltig-innovativen Unternehmenskultur hat der internationale Mineralölkonzern LUKOIL die österreichische „Charta der Vielfalt“ unterschrieben. Von der Wirtschaftskammer Österreich und der Wirtschaftskammer Wien im Jahr 2010 ins Leben gerufen, soll sie Wertschätzung und Diversität in heimischen Unternehmen verankern und in weiterer Folge auch deren Wettbewerbsfähigkeit stärken.

LUKOIL ist in Österreich seit 1995 aktiv und hat in den vergangenen Jahren hierzulande eine internationale Firmenkultur etabliert. „Mit der Unterzeichnung der Charta haben wir einen weiteren Akzent im Rahmen des Engagements und der Investitionen in den Wirtschaftsstandort Österreich gesetzt. Wir arbeiten derzeit auch an der Errichtung einer neuen Firmenzentrale und der Bündelung unserer Strukturen. Schon jetzt sind bei uns Mitarbeiter aus 22 Ländern tätig und sprechen insgesamt 26 verschiedene Sprachen – Tendenz steigend. Diversität ist somit ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur und wir versuchen, sie in den wichtigen Schnittstellen gezielt zu fördern“, so Robert Gulla, CEO der LUKOIL International Holding.

„Vielfalt ist eine der Stärken, die den Wirtschaftsstandort Wien und seine Unternehmen auszeichnet und ihn auch Krisensituationen besser verkraften lässt. Als Interessenvertretung der Wiener Wirtschaft unterstützen wir die Betriebe in ihren Diversitätsaktivitäten nach Kräften und freuen uns sehr, dass LUKOIL die Charte der Vielfalt unterzeichnet hat“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Vielfalt als wichtige Perspektive

Innerhalb des Unternehmens wird seit langem auch auf Chancengleichheit gesetzt. Mit dem Fokus auf ein gerechtes Entlohnungssystem und flexiblen Arbeitszeiten soll sichergestellt werden, dass Kompetenz und Qualifikation die entscheidenden Karrierekriterien darstellen. Der derzeitige Frauenanteil bei LUKOIL liegt bei rund 36% – ein im Branchenvergleich hoher Wert. Aktuell liegt ein interner Schwerpunkt hier auch auf der aktiven Förderung weiblicher Führungskräfte.



Soziales Engagement in der Unternehmens-DNA

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie von LUKOIL ist es, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Perspektiven zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund gibt es neben diversen Engagements im Sport- und Kulturbereich eine Reihe an sozialen Einrichtungen, die unterstützt werden. Als Hauptsponsor der „Social City Wien“ fördert LUKOIL beispielsweise kommunale und gesellschaftliche Projekte im Bereich der Integration und setzt damit wirkvolle Impulse. LUKOIL unterstützt darüber hinaus seit 2008 den Club behinderter Menschen und ihrer Freunde (CBMF), der sich zum Ziel gesetzt hat, eine ganzheitliche gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderung zu erwirken. Als Co-Sponsor von „Sag’s Multi!“ setzt LUKOIL ein weiteres Zeichen für die Förderung kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit in der österreichischen Gesellschaft. Der international einzigartige Redewettbewerb holt seit 2009 mehrsprachige Redetalente vor den Vorhang und prämiert deren außergewöhnliche Leistungen.

Über LUKOIL

LUKOIL ist eines der weltweit größten privaten Unternehmen zur Förderung von Erdöl und Gas und deren Verfeinerung in Erdöl- und petrochemische Produkte. Das international agierende Unternehmen ist weltweit in 41 Ländern vertreten. LUKOIL wurde 1991 gegründet. In Österreich ist die LUKOIL-Gruppe seit 1995 mit fünf Gesellschaften vertreten: LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, LUKOIL International Holding GmbH, LUKOIL Lubricants Austria GmbH, LUKOIL Lubricants International Holding GmbH sowie LUKOIL Technology Services GmbH und beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter. LUKOIL engagiert sich seit vielen Jahren in Österreich, investiert in den heimischen Wirtschaftsstandort sowie in kulturelle Projekte und soziale Initiativen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Franz Ramerstorfer

alpha_z Kommunikationsberatung GmbH

Lehárgasse 7

A-1060 Wien, Austria

T +43 1 522 55 50 303

M franz.ramerstorfer@alpha-z-at