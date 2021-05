Vorschau auf den 10. Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen Donnerstag, am 27. Mai 2021, kommt der Wiener Gemeinderat zu seiner 10. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Getagt wird Corona-bedingt im Festsaal des Wiener Rathauses.

Die Sitzung beginnt wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) beantwortet drei Anfragen: Eine zur „Erstimpfung für alle Wienerinnen und Wiener“; eine weitere zu „Long-COVID-Patienten – Anlauf- und Betreuungsstellen“ sowie eine dritte Anfrage zu „Corona-Hilfsmaßnahmen – Rettungspaket für die Spitäler“. An Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) sind zwei Anfragen gerichtet: Zum „Wiener Integrationsrat (W.I.R)“ und zu „Antisemitismusprävention – Angebot der Stadt Wien“.

Im Anschluss an die Fragestunde wird in der „Aktuellen Stunde“ zu „Freiheit für Wien! Keine Corona-Schikanen und Zugangsbeschränkungen!“ debattiert. Eingebracht hat das Thema die FPÖ.

Schwerpunkt der Hauptdebatte sind Förderungen an das „WUK – Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser“ sowie Förderung an die „Kunst im öffentlichen Raum GmbH“.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem u.a. Debatten und Abstimmungen über: Mittel für die Durchführung der Covid-Schutzimpfungen und die FSME-Impfaktion der Stadt Wien im Austria Center; Förderungen für Kultur-, Theater und Kunstvereine; Förderungen an Integrations-, Bildungs- und Sozialvereine; die Förderung an die Volkshochschulen Wien für „DIE UMWELTBERATUNG“; Flächenwidmungspläne in Liesing sowie Verkäufe von Liegenschaften in der Donaustadt.

