„Barbara Karlich Show – CLASSICS“ von 31. Mai bis 2. Juni in ORF 2

Wiedersehen mit Highlights der 20-jährigen Karlich-Show-Geschichte

Wien (OTS) - Bewegend, spannend, berührend: Bei den „Barbara Karlich Show – CLASSICS“ gibt es von Montag, dem 31. Mai, bis Mittwoch, dem 2. Juni 2021, ein Wiedersehen mit Auftritten von Gästen aus der 20-jährigen Karlich-Show-Geschichte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Dazu zählen legendäre Momente aus den Anfängen oder Auftritte von Prominenten genauso wie Überraschungen, Geständnisse sowie Heiratsanträge oder Danksagungen. Jede „CLASSICS“-Ausgabe steht unter einem anderen Motto und präsentiert die entsprechenden Höhepunkte – von dunklen Geheimnissen über kabarettreife Auftritte bis zu einzigartigen Familienbanden.

Die Themen der zweiten „Barbara Karlich Show – CLASSICS“-Woche im Überblick:

Montag, 31. Mai: „Gegen den Strom“

Ein Star-Anwalt, der auch vor Gericht schillernd-bunte Anzüge trägt, ein Schuldirektor, der als Punk die Schüler begeistert, eine Tätowiererin mit gespaltener Zunge und implantierten Hörnern, die gerne Hunde-Pullover strickt: Sie alle schwimmen gegen den Strom und wollen sich von der breiten Masse abheben. Diesmal gibt es ein Wiedersehen mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die es lieben, anders zu sein, aufzufallen und manchmal auch anzuecken.

Dienstag, 1. Juni: „Stars aus Film und Fernsehen“

Hochkarätige Stars aus Film und Fernsehen haben im Laufe der Jahre auf der Bühne der „Barbara Karlich Show“ Platz genommen, über ihre Karrierewege erzählt, über ihr Privatleben geplaudert und intime Details verraten. Der deutsche Schauspieler Sky du Mont, der schon an der Seite von Tom Cruise, Gregory Peck oder William Holden vor der Kamera gestanden ist, spricht über seine Ehen. Dagmar Koller trifft auf eine Namensvetterin und verrät, welche kuriose Erfahrungen sie mit Doppelgängerinnen bereits gemacht hat. Die Schauspiel-Legenden Klaus-Jürgen Wussow und Maria Perschy erzählen, wie sie einander kennengelernt und in Drehpausen gegenseitig Gedichte vorgelesen haben. Schauspieler und Autor Michael Schottenberg blickt zurück auf seine Anfänge als Zauberkünstler und erzählt, warum er immer wieder nach neuen Herausforderungen sucht. Schauspielerin Waltraut Haas und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann, Erwin Strahl, verraten ihr Geheimrezept fürs Eheglück. Alice und Ellen Kessler, eines der bekanntesten Zwillingspaare des Showgeschäfts, erklären, warum sie es bewusst vermeiden, gleich gekleidet zu sein, und warum sie nie geheiratet haben. Schauspieler und Kabarettist Gunther Philipp spricht über seine Lieblingsrollen und zeigt, welche außergewöhnliche Fähigkeit er hat. Opernball-Grande-Dame Lotte Tobisch erinnert sich an ihre Jugendjahre und erzählt, warum es wichtig ist, neuen Trends gegenüber aufgeschlossen zu sein. Publikumsliebling Otto Schenk und sein Sohn Konstantin sprechen über ihre Anfänge auf der Bühne. Die Schauspieler der „Rosenheim-Cops“ lassen uns hinter die Kulissen der erfolgreichen Fernsehserie blicken, erzählen über ihren Alltag und ihr Privatleben. Und Oscar-Preisträger Maximilian Schell ist als Überraschungsgast mit dabei.

Mittwoch, 2. Juni: „Reiselust und Abenteuer“

Ferne Länder, atemberaubende Landschaften und fremde Kulturen: Dem Alltagsstress entfliehen, die Seele baumeln lassen oder neue Abenteuer erleben. In dieser Sendung gibt es ein Wiedersehen mit faszinierenden Persönlichkeiten, die auf ihren Reisen rund um den Globus oft an ihre Grenzen gegangen und über sich hinausgewachsen sind. Es gibt auch Menschen, die das Abenteuer zum Beruf gemacht haben und dabei der Gefahr immer wieder ins Auge sehen.

