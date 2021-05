AVISO – Pressegespräch von Südwind und Greenpeace: Welchen politischen Rahmen braucht es für Klimagerechtigkeit?

Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen analysieren mit Migrationsexperten aktuelle Problemfelder und Hebel der Klimagerechtigkeitspolitik

Wien (OTS) - Im Vorfeld aktueller politischer Weichenstellungen fordern die Umweltschutzorganisation Greenpeace und die Menschenrechtsorganisation Südwind die konsequente öko-soziale Ausrichtung der europäischen und österreichischen Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Organisationen analysieren dabei aktuelle politische Entscheidungsprozesse rund um Klimaschutzgesetz, ökosoziale Steuerreform, Lastenverteilung der Emissionsreduktion in der EU, Lieferkettengesetz und Klimagerechtigkeits-Mechanismen. Gemeinsam mit Roman Hoffmann, Migrationsforscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie am International Institute for Applied Systems Analysis, werden folgende Fragen diskutiert:

Inwiefern trägt kurzsichtige Klimapolitik zu einer Verschärfung der globalen Ungleichheit bei?

Welche politischen Maßnahmen in Österreich und Europa helfen den Betroffenen der Klimakrise im Globalen Süden und stärken eine gerechte Bewältigung der Klimakrise auch in Europa und Österreich?

Welche Rolle spielt die Klimakrise für Migration und welche Herausforderungen können hierdurch entstehen?

Medienvertreter*Innen sind herzlich eingeladen zum Pressegespräch.

Wo: Presseclub Concordia, 1010 Wien

Wann: 2. Juni 2021

Zeit: 9.30 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Isabella Szukits, Sprecherin für Klimagerechtigkeit bei Südwind

Jasmin Duregger, Klima-Expertin bei Greenpeace

Roman Hoffmann, Migrationsforscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem International Institute for Applied Systems Analysis

Aufgrund der derzeitigen Covid-19 Regelungen ist nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer*innen erlaubt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für den Zutritt gilt die 3-G-Regel (bitte Nachweis mitbringen) und die FFP2-Masken-Pflicht. Bitte beachten Sie: Wir können ausschließlich angemeldete und nachweislich getestete, genesene oder geimpfte Personen einlassen. Wir bitten daher um Anmeldung vorab an vincent.sufiyan @ suedwind.at; +43 650 96 77577

Rückfragen & Kontakt:

Vincent Sufiyan, Kommunikationsleiter Südwind, Tel.: 0650 96 77577, E-Mail: vincent.sufiyan @ suedwind.at

Christian Steiner, Pressesprecher Greenpeace in Zentral- und Osteuropa, Mobil: +43 (0) 664 816 9711, E-Mail: christian.steiner @ greenpeace.org