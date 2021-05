GÖD: Bundestag der Gewerkschaft LandwirtschaftslehrerInnen

Dominikus Plaschg einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt

Wien (OTS) - Mit verringerter Delegiertenanzahl konnte der 10. Bundestag der LandwirtschaftslehrerInnen in Präsenz in Salzburg über die Bühne gehen. Der bisherige Vorsitzende, Dominikus Plaschg, wurde einstimmig wiedergewählt, Regina Pribitzer wird neue Vorsitzender-Stellvertreterin. Dem scheidenden Stellvertreter, Alfons Burtscher, wurde vom Vorsitzenden in sehr persönlichen Worten gedankt. Er wurde mit dem GÖD-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Für die kommenden Jahre konnte ein umfangreiches Arbeitsprogramm beschlossen werden. Vorsitzender Plaschg verwies in seinem Bericht auch auf viele vergangene gewerkschaftliche Erfolge, insbesondere auf die Novellierung des land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrerdienstrechtsgesetzes 1985. „Die Verhandlungen dazu waren ein mehrjähriger Marathon, das Ergebnis die umfangreichste Novellierung seit Entstehen dieses Gesetztes,“ fasste es Vorsitzender Plaschg zusammen.

Dr. Hans Freiler aus dem GÖD-Präsidium gratulierte zur geleisteten Arbeit der vergangenen Jahre und hob auch die Geschlossenheit dieser Berufsgruppe von Lehrenden lobend hervor. Kritische Wortmeldungen gab es zu den bildungspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre. Der zunehmenden „Verbürokratisierung“ des Unternehmens „Schule“ müsse entgegengetreten werden. SchuldirektorInnen und LehrerInnen würden zunehmend in administrative Prozesse verwickelt werden, die sie in ihrer Hauptaufgabe – nämlich der Bildung und Erziehung – behindern würden. „Weniger Zeit mit Listen ausfüllen, dafür mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler“, so eine Delegierte in ihrer Wortmeldung.

Auch dem Dienstnehmerschutz müsse mehr Gewicht eingeräumt werden, da LandwirtschaftslehrerInnen durch 24-Stunden-Dienste in Schule, Internat und angeschlossenem Lehrbetrieb besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Bestimmungen über Ruhezeiten gibt es im Lehrerdienstrecht nicht.

Rückfragen & Kontakt:

Dominikus Plaschg

Vorsitzender Gewerkschaft Landwirtschaftslehrer/innen

Schenkenstraße 4/5. Stock

0664/441 92 08