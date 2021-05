„Betongold im Ausseerland“: „Am Schauplatz“-Reportage über Widerstand gegen touristische Millionenprojekte in der Steiermark

Am 27. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Apartment oder Chalet direkt an der Piste oder an einem See – diesen Traum wollen sich immer mehr wohlhabende Menschen aus dem In- und Ausland erfüllen. Österreich ist wunderschön, gilt als sicher und ist deshalb bei Investoren äußerst beliebt. In den vergangenen Jahren sind quer durch das Land unzählige Zweitwohnsitze entstanden. In vielen touristischen Regionen Österreichs wurden deshalb die Gesetze verschärft, um den aus dem Ruder gelaufenen Bauboom wieder in den Griff zu bekommen. Findige Immobilienentwickler entdecken jedoch nach wie vor Gesetzeslücken. Der neueste Trend heißt: Buy to let – also kaufe, um zu vermieten. So wird ein Zweitwohnsitz geschickt umgangen. In Österreich entstehen aktuell Hunderte solche Modelle, die im Internet meist als Rendite bringende Wertanlagen angepriesen werden.

„Am Schauplatz“-Reporterin Nora Zoglauer zeigt in ihrer Reportage „Betongold im Ausseerland“ am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2, wie im steirischen Ausseerland ein Projekt nach dem anderen realisiert wird. In der gesamten Region sind die Baumaschinen aufgefahren. Am Grundlsee entsteht aktuell ein ganzes Chaletdorf, im Familienskigebiet Tauplitz sind in den vergangenen Jahren mehrere große Apartmentbauten im Luxusbereich entstanden. Weitere Bauprojekte sind geplant. Und auch in Bad Mitterndorf warten holländische Immobilienentwickler auf den Startschuss für ein großes Vorhaben. Bei den Einheimischen wächst der Widerstand.

