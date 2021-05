„Showtime – Neues aus der Welt der Stars“ – ab 28. Mai jeden Freitag in ORF 2

Die aktuellen News vom internationalen Society-Parkett

Wien (OTS) - Glanz, Glamour, Stars und Sternchen – ab 28. Mai 2021 widmet sich „Showtime – Neues aus der Welt der Stars“ jeden Freitag um 18.20 Uhr in ORF 2 im Anschluss an „Studio 2“ dem internationalen Jetset. Was hat sich in der vergangenen Woche am Society-Parkett rund um den Globus getan? Von George Clooney bis Meghan und Harry – ihre aktuellen Posts, ihre News und ihre ganz persönliche Glamourwelt: Die Sendung bietet jede Woche einen Streifzug durch die Welt der Stars und einen kompakten Überblick über die Glanzpunkte, bemerkenswerte Momente und die Ausrutscher der internationalen Prominenz. Fixpunkte sind aktuelle Interviews und Homestories mit Stammgästen auf den Roten Teppichen – von Berlin bis Los Angeles.

In der ersten Ausgabe von „Showtime – Neues aus der Welt der Stars“ stehen u. a. Berichte über George Clooney und Veronica Ferres auf dem Programm.

