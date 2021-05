Starten wieder: 19 Gratis-Grätzeltouren in die vier Wiener Bahnareale

Wien (OTS/RK) - Bereits zum zehnten Mal starten diesen Freitag (28.5.) die beliebten Grätzeltouren in die ehemaligen Bahnareale des Sonnwendviertels, Neues Landgut, Nord- und Nordwestbahnhofs. Den Auftakt machen heuer zwei Führungen zur Geschichte und Zukunft des ehemaligen Postamtes am Nordwestbahnhof bzw. zur Stadtentwicklung am Neuen Landgut. In Summe stehen 19 Gratis-Touren zur Auswahl. Neben diversen neuen Vor-Ort-Begehungen – so etwa eine vogelkundliche Begehung der Freien Mitte (5.6.) oder ein Besuch des innovativen Sozialprojektes CAPE 10 im Sonnwendviertel (25.6.) - gibt es heuer wieder „Klassiker“, wie etwa “Über den Dächern des Nordbahnviertels” (25.6.) oder „Geheimtipps entlang der Bahn – Kunst und Kultur in Zwischenbrücken“ (1.10.). Die durch Corona notwendige Einhaltung der aktuellen 3 G-Regeln (Geimpft/Genesen/Getestet) ist für TeilnehmerInnen selbstverständlich.

Themenvielfalt ermöglicht unterschiedliche Zugänge

Die von der Projektleitung Wien Bahnareale (PWB/Stadt Wien) ins Leben gerufenen Touren – die einzelnen Spaziergänge dauern etwa 1,5 Stunden – basieren auf einer Zusammenarbeit mit der ÖBB Immo und Gebietsbetreuungen der Stadt Wien. Die Idee der Touren ist es, in kleineren Gruppen unterschiedliche Zugänge zu den stadtplanerischen Themen und Inhalten der vier Entwicklungsgebiete mit eine Gesamtfläche von knapp 200 Hektar anzubieten.

Die Teilnahme zu allen 19 Terminen ist gratis, eine Anmeldung erforderlich unter Telefon: 01/319 82 00 oder E-Mail: graetzelspaziergang@wien-event.at . Bei Absage aufgrund veränderter Covid-Maßnahmen oder etwa Schlechtwetters werden die TeilnehmerInnen via Mail oder SMS rechtzeitig informiert.

Programm im Überblick

Nordbahnhof

5.6. Vogelkundliche Führung, Beginn: 9.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Vorgartenstraße 109

25.6. Über den Dächern des Nordbahnviertels, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Am Tabor 36 (Students Hotel)

10.9. Sakralbauten im und um das Nordbahnviertel (Rad), Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Eingang Kirche am Mexikoplatz

17.9. Aktueller Stand Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Straße der Wiener Wirtschaft 1

24.9. Kunst am Bau im Nordbahnviertel (Rad), Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 2., Rothschildplatz

Nordwestbahnhof

28.5. Besichtigung ehemaliges Postamt, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 6

11.6. Geschichte und Stadtentwicklung; Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 16 (Stadtraum)

18.6. Entlang der Zulaufstrecke Nordwestbahnhof (Rad), Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Schongauergasse 2

17.9. Geschichte und Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 16 (Stadtraum)

18.9. Fotografieren mit dem Handy (Fotoworkshop), Beginn: 9.30-12.30 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 6

24.9. Besichtigung ehemaliges Postamt, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 6

1.10. Geheimtipps entlang der Bahn – Kunst und Kultur in Zwischenbrücken, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Platz der Kinderrechte (Dresdner Straße/Winarskystraße)

8.10. Aktueller Stand Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 20., Nordwestbahnstraße 16

Neues Landgut

28.5. Aktueller Stand Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Columbusplatz, Hotel Kolbeck

10.9. Aktueller Stand Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Columbusplatz, Hotel Kolbeck

1.10. „Unter Dampf“: Zur Eisenbahngeschichte von Matzleinsdorfer Platz und Neuem Landgut; Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Columbusplatz, Hotel Kolbeck

8.10. Aktueller Stand Stadtentwicklung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Columbusplatz, Hotel Kolbeck

Sonnwendviertel

25.6. Sozialprojekt CAPE 10 – Neuer Ort der Begegnung, Beginn: 16.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Maria-Lassnig-Straße 1 (CAPE 10 Vorplatz)

24.9. Central European University (CEU) – Neue Nachbarin im Sonnwendviertel, Beginn: 15.00 Uhr, Treffpunkt: 10., Quellenstraße 51 (Foyer CEU)

