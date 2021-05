„Eco“ über „Ein Jahr Wirecard-Skandal: Markus Braun – der geheimnisvolle Drahtzieher“

Außerdem am 27. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2: Teures Holz – warum die Preise für viele Baumaterialien steigen

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ein Jahr Wirecard-Skandal: Markus Braun – der geheimnisvolle Drahtzieher

Wirecard – dieser Name steht für einen der größten Kriminalfälle der jüngsten europäischen Wirtschaftsgeschichte. Vom Überflieger an der Frankfurter Börse wurde das Unternehmen zum Alptraum zahlreicher Anlegerinnen und Anleger. Am Ende fehlten unglaubliche 1,9 Milliarden Euro in den Bilanzen des digitalen Bezahldienstleisters. Im Epizentrum des Krimis stehen zwei Österreicher. Vorstand Jan Marsalek befindet sich seit einem Jahr auf der Flucht. Die ganze Welt sucht nach ihm, sein Bild ist überall in den Medien. Das Gesicht hinter Wirecard war aber jemand anderer: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun, seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Er gilt als Mastermind und ist verantwortlich für den sagenhaften Aufstieg des Unternehmens – bestens vernetzt mit Politik und Society. Ein Jahr nach dem Zusammenbruch von Wirecard fragt „Eco“ nach: Wie war es möglich, dass Inverstorinnen und Investoren, staatliche Finanzkontrolleure bis hin zu Medien und Politik der fulminanten Erfolgsstory auf den Leim gingen? Welchen Anteil daran hatte Markus Braun? Und welche Mechanismen haben ihm dabei geholfen? Bericht:

Bettina Fink, Lisa Lind.

Teures Holz: Warum die Preise für viele Baumaterialien steigen

Wer gerade ein Haus baut oder seine Wohnung renoviert, hat es bereits bemerkt: Es mangelt zurzeit an vielem. Bei Bau- und Werkstoffen wie Dämmstoffen und Stahl gibt es Lieferengpässe. Besonders drastisch ist es beim Holz. Die hohe Nachfrage – vor allem aus Asien und den USA – treibt die Holzpreise auch in Österreich in die Höhe. In der Corona-Zeit wird viel gebaut, aber etliche Betriebe haben es schwer, ihre Aufträge abzuarbeiten. Was bedeutet das für Handwerker und Häuslbauer? Bericht: Hans Wu, Helga Lazar.

