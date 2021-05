SPÖ-Währing: Taktverdichtung des 42 A kommt mit dem Sommerfahrplan

Im Plan ist auch eine Anbindung des Schafbergs an den Bahnhof Gersthof

Wien (OTS/SPW) - Mit dem Sommerfahrplan wird der Takt der Buslinie 42 A zwischen Hernals und Währing verbessert. Das gaben heute die Bezirksvorsteherin von Hernals, Ilse Pfeffer, der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Währing, Gemeinderat Andreas Höferl und der Bezirksklubvorsitzende der SPÖ Währing, Bezirksrat Michael Trinko, bekannt. „Wir freuen uns sehr darüber. Wir haben die Wünsche vieler Fahrgäste an die Wiener Linien herangetragen. Dort hat man Verständnis gezeigt und jetzt werden die Anliegen umgesetzt“, freuen sich Pfeffer, Höferl und Trinko.****

Ab Juli wird das Intervall des 42 A im Abendverkehr (zwischen 19:30 bis 21:30 Uhr) an Wochentagen von 30 auf 20 Minuten verkürzt. Auch der tägliche Betriebsbeginn wird noch früher und der Betriebsschluss später erfolgen. Verbesserungen gibt es auch im Bäderverkehr hinauf zum Schafbergbad bzw. von dort zurück. An Wochentagen wird der Takt zwischen 15 und 20 Uhr von 20 auf zehn Minuten verkürzt, ebenso wie an Samstagen in der Zeit von 8:30 und 10:30 Uhr.

Im Plan ist auch die Anbindung des Schafberg an den Bahnhof Gersthof. Diese Anbindung wurde nach jahrzehntelangen Diskussionen im September 2020 von der Bezirksvertretung Währing auf Initiative der SPÖ und mit den Stimmen von ÖVP, NEOS und FPÖ beschlossen. Demnach soll der 42 A ab dem Sommerfahrplan 2022 von Hernals kommend in der Gersthofer Straße weiterfahren bis zum S-Bahnhof Gersthof. Von dort soll es durch die Simonygasse auf den Schafberg gehen. Auch auf der Rückfahrt vom Schafberg wird der S-Bahnhof Gersthof angefahren. Ein entsprechendes Konzessionsverfahren ist bereits im Laufen. Verhindern konnte die SPÖ gemeinsam mit den Anrainer*innen von Gersthof, dass der Bus dabei durch ihre engen und ruhigen Gassen geführt wird. (Schluss)

