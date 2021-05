Pitcher beschleunigt Wachstum und verkündet wichtige Neueinstellungen und Marktexpansion in Großbritannien, Deutschland und Spanien

Zürich (ots) - Pitcher, Entwickler der Super App für Sales Enablement und Customer Engagement, gibt heute die Erweiterung seines Vertriebsteams in Großbritannien, Deutschland und Spanien bekannt. Das Team wird ausgebaut, um der wachsenden globalen Kundennachfrage gerecht zu werden. Diese Erweiterung der Vertriebspräsenz folgt auf ein Jahr des schnellen Wachstums und der Dynamik. Pitcher hat seine Mitarbeiterzahl in den letzten 18 Monaten fast verdreifacht und eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen zu seinem Kundenstamm hinzugewonnen.

Die Super App von Pitcher vereint Marketing, Vertrieb, Service und Außendienst in einer einzigen Tablet-basierten Anwendung für vereinfachtes und effektives Sales Enablement, Retail Execution und Closed-Loop-Marketing. Fortune-500-Unternehmen setzen die Super App in über 140 Ländern in den Branchen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ein.

Das Team von Pitcher in Großbritannien und Spanien wird von Michael Wells, Global Head of Service Delivery, geleitet. Michael Wells ist ein gestandener Vertriebsexperte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Leitung globaler funktionsübergreifender Teams, der Entwicklung und Umsetzung strategischer Business-Pläne, der Erweiterung von Geschäftsfeldern und der Erzielung eines erheblichen Umsatzwachstums. Michael Wells kommt von Fuze, wo er als Senior Director of Worldwide Service Delivery tätig war. Bei Pitcher wird er dafür verantwortlich sein, die Gesamtstrategie zur Servicebereitstellung für das globale Geschäft von Pitcher zu entwickeln und voranzutreiben sowie ein Team aufzubauen, das ein erstklassiges Kundenerlebnis bietet.

Das deutsche Team von Pitcher wird vom Sales Director für die DACH-Region, David von Rothenburg, geleitet. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Vertriebsstrategien und im Teammanagement mit und hat eine Leidenschaft dafür, Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Bevor er zu Pitcher kam, war von Rothenburg als Sales Director (DACH) bei Showpad tätig, wo er alle wichtigen Ziele für das Teammanagement verantwortete, die Vorgaben konsequent übertraf und die Abstimmung zwischen Vertriebsleitung und strategischem Support sicherstellte.

Robert Majkowski (UK) und Peter Mielke (Deutschland) werden ebenfalls das EMEA-Vertriebsteam von Pitcher verstärken. Robert Majkowski bringt umfangreiche Erfahrungen bei der Umsatzsteigerung in der Region Großbritannien sowie beim Aufbau und der Steigerung der Gesamtvertriebsleistung in den Bereichen Pharma, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Fertigung mit. Er war zuletzt bei Widen Enterprises tätig und war Finalist für den Titel "Sales Professional of the Year" bei den British Excellence in Sales & Marketing Awards (BESMA) des Institute of Sales & Marketing Management (ISMM). Peter Mielke kommt von CELUM zu Pitcher, wo er den Vertrieb, das Account Management und das operative Geschäft in Deutschland, den Nordics und den USA verantwortete. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Enterprise-Vertrieb mit besonderer Expertise im Management komplexer Vertriebszyklen und dem Aufbau einer kontinuierlichen Vertriebspipeline im DACH-Markt.

"Unsere EMEA-Vertriebserweiterung stellt einen entscheidenden Wachstumsmeilenstein dar: Wir bemühen uns, die wachsende Kundennachfrage nach der Super App zu erfüllen", sagte Mert Yentur, CEO von Pitcher. "Wir sind begeistert von diesen erstklassigen Neuzugängen im Pitcher-Team, von denen jeder nicht nur Vertriebserfahrung, sondern auch innovatives Denken, ein tiefes Engagement für den Kundenerfolg und eine Leidenschaft für den Aufbau leistungsfähiger interner Teams unter Beweis stellt."

Um mehr über die Super App zu erfahren, besuchen Sie pitcher.com

Über Pitcher

Pitcher ist der weltweit führende Anbieter unter den Applikationen für Sales Enablement. Durch dynamische und digitale Tools, personalisierte Inhalte und eine unkomplizierte Benutzererfahrung unterstützt die Super App von Pitcher effektive Kundenbindung sowie höchste Vertriebseffizienz. Das ist die Revolution des Vertriebsprozesses: Die App reduziert die Komplexität und steigert den ROI. Integrierte Funktionen unterstützen gleichzeitig die Teams aus Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Branchen. Mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ist Pitcher ein wichtiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die seit 2011 erhältliche App für Sales Enablement wird in 140 Ländern eingesetzt. Fortune-500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen Pitcher, um ihre Kundenbindung und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Pitcher hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere Standorte in den USA, Mexiko, Türkei, Spanien, Ungarn, Singapur und China.

Rückfragen & Kontakt:

PIABO PR GmbH

Dominique-Silvia Wiechmann

pitcher @ piabo.net | 0178 839 7023