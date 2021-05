Landstraße: „Panierte Canari auf Vogerlsalat“ im L.E.O.

Beschwingter Swing am 1.6. und 11.6.: karten@theaterleo.at

Wien (OTS/RK) - „Am 1. Juni geht’s wieder los!“, freut sich der singende Leiter der Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.)“, Stefan Fleischhacker. Nach der längeren Spielpause wegen der Corona-Pandemie startet das „L.E.O.“ (3., Ungargasse 18) mit der Produktion „Panierte Canari auf Vogerlsalat“, die am Dienstag, 1. Juni, und am Freitag, 11. Juni, zum Amüsement des geneigten Publikums dargeboten wird. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. In der flotten „Show mit schwungvoller Swing-Musik“ bringen Kerstin Grotrian, Maria Lukasovsky und Elena Schreiber mit einem Augenzwinkern ein buntes Potpourri an Swing-Hits zu Gehör. Laut Angaben der Theater-Leitung erwartet das Publikum an den 2 Abenden „Swing mit Lachmuskelmassage!“. Begleiter am Klavier ist Andreas Brencic. Karten kosten 30 Euro (Ermäßigung für Studierende, u.a.: 15 Euro). Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32. Eintrittskarten-Bestellungen per E-Mail: karten@theaterleo.at.

Die Bühne „L.E.O.“ wird seitens der Kulturabteilung der Stadt Wien sowie durch den Bezirk unterstützt. Über die Bedingungen für eine Teilnahme an den dortigen Veranstaltungen (Negativer Test-Nachweis, FFP2-Schutzmaske, Abstände, u.v.a.) informiert das Theater-Team im Internet: www.theaterleo.at/corona.html.

Ferner stehen folgende Produktionen auf dem „L.E.O.“-Spielplan bis Ende August: „Lieder der Nacht“, „Otello“, „Fräulein Marie und der G’schupfte Ferdl“ und „Pfeif auf Wien II“. Fragen über diese Vorstellungen (Programm-Beschreibungen, Termine, Preise, Mitwirkende) beantwortet die Direktion via E-Mail, die Adresse lautet info@theaterleo.at.

