Zwei Konzerte im ORF RadioKulturhaus: Das ORF RSO Wien spielt „Aus nächster Nähe“ & „Klassische Verführung"

Wien (OTS) - Im ORF RadioKulturhaus stehen gleich zwei Konzerte des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien auf dem Programm: die Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ (31.5.) und eine „Klassische Verführung“ mit Richard Strauss' „Tod und Verklärung“ (8.6.).

Am Montag, den 31. Mai (19.30 Uhr) spielt das ORF Radio-Symphonieorchester die Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Als verspätetes Geschenk zu Beethovens 250. Geburtstag steht sein „Quintett für Klavier und Bläser“ auf dem Programm. Das Konzert beginnt mit diesem Meisterwerk des jungen Beethovens, der dieses Werk für sich als Pianist geschrieben hatte und hier mit den besten Bläsern Wiens zusammenarbeiten und gleichzeitig Vorstudien für seine „Erste Symphonie“ betreiben konnte. Außerdem an diesem Abend zu hören sind die „Sechs Bagatellen für Bläserquintett“ von György Ligeti und das „Sextett für Klavier und Bläserquintett“ von Francis Poulenc. Die fünf Bläser des ORF RSO Wien – Andreas Planyavsky (Flöte), Thomas Höniger (Oboe), Johannes Gleichweit (Klarinette), Marcelo Padilla (Fagott) und Peter Keserű (Horn) – werden bei diesem Konzert verstärkt durch die Pianistin Maria Radutu. Die Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ findet in Kooperation von ORF RSO, dem ORF RadioKulturhaus und dem Arnold Schönberg Center statt. Der Eintritt beträgt EUR 24,-.

Am Dienstag, den 8. Juni (19.30 Uhr) steht eine „Klassische Verführung“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf dem Programm. Das ORF RSO Wien spielt Richard Strauss' Tondichtung „Tod und Verklärung“ unter dem ungarischen Dirigenten Gábor Káli. Strauss schildert in diesem rund halbstündigen Orchesterwerk die letzten Todesstunden eines Menschen – verbunden mit der Gewissheit, dass die Seele im Kosmos fortlebt. Warum Strauss' Musik trotz des ernsten Themas nichts Bedrückendes hat, sondern Trost und Zuversicht zu spenden vermag, warum das Werk zu seinen beliebtesten Tondichtungen gehört und was das Ganze mit Beethovens „Fünfter Symphonie“ zu tun hat, darüber sprechen Moderatorin Teresa Vogl und Orchesterintendant Christoph Becher. Der Eintritt beträgt EUR 27,-. Für beide Veranstaltungen ist mit ORF RadioKulturhaus-Karte der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at