Österreich auf Jobsuche: Stärkster Jahresbeginn aller Zeiten für willhaben-Jobbereich

Wien (OTS) -

64 % mehr Job-„Suchagenten“ im Q1/2021

Ausbildung, Einzelhandel sowie Immobilien- und Baubranche besonders beliebt

Die heimische Arbeitswelt ist merklich in Bewegung: So ein zugriffsstarkes erstes Quartal wie 2021 gab es gemäß unabhängiger Auswertungen der ÖWA (Österreichische Web Analyse) für den Job-Bereich von willhaben noch nie. Ein Plus von bis zu 16 % bei direkten Monatsvergleichen und rund 64 % mehr angelegte Suchagenten sprechen eine eindeutige Sprache: Viele Österreicher sind derzeit intensiv auf Arbeitssuche. willhaben hat sich die Entwicklung der 200 beliebtesten Job-Stichworte des ersten Quartals 2021 gegenüber Q1/2020 angesehen und gibt Einblick in die aktuellen Trends.

Ausbildung, Einzelhandel sowie Immobilien- und Baubranche im Hoch

Die globale Gesundheitskrise hat den Wert von Aus- und Weiterbildung noch einmal deutlich unterstrichen. Die Stichwortsuche nach zusätzlichen Ausbildungen hat sich in Q1/2021 gegenüber dem ersten Quartal 2020 mehr als verdoppelt. Dass Lehrstellen und Praktikumsplätze momentan besonders gefragt sind, ist in den willhaben-Zahlen zu erkennen: So gab es heuer zu Jahresbeginn um 95 % mehr Stichwortsuchen nach „Lehre“ und beim Stichwort „Praktikum“ sogar ein Plus von 215 %. Auch „Ferienjobs“ waren um rund 130 % gefragter als im Vorjahr.

Unter den verschiedenen Berufsgruppen erlebte in Q1/2021 der Einzelhandel (+ 84 %) einen regelrechten Nachfrage-Boom. Die Stichwortsuchen nach Immobilienmakler (+ 95 %) haben ebenso stark zugelegt, wie auch das Interesse nach Jobs in der Paketzustellung (+ 94 %). In der Baubranche waren genauso enorme Zuwächse zu beobachten: Das Interesse nach Jobs wie „Bautechniker“ ist um etwa 38 %, Polier um circa 43 % und „Baggerfahrer“ um rund 33 % gestiegen.

64 % mehr Job-Suchagenten eingerichtet

Immer mehr User machen auf willhaben von der Möglichkeit Gebrauch, sich per Suchagent über passende neue (Job-)Anzeigen automatisch per E-Mail oder App-Benachrichtigung informieren zu lassen. Ein deutliches Plus von 64 % bestätigt diesen Trend. Auch die Option, über ausgeschriebene Jobs eines bestimmten Arbeitgebers mit Hilfe eines Alerts automatisch informiert zu werden, wird immer stärker genutzt. Das beliebteste Unternehmen unter den willhaben-Usern war in diesem Zusammenhang im Q1/2021 die Österreichische Post.

Methodik

Untersucht wurde die prozentuelle Entwicklung der Stichwortsuchen von Jobsuchenden auf willhaben im Q1/2021 gegenüber Q1/2020.



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com