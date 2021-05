Kulinarik trifft auf Kultur in der Wiener City

Der Wiener Rathauskeller lädt ins Café Zeit in den Arkadenhof, das Café & Restaurant im KHM zum Dinner ins Kunsthistorische Museum und das Café Schwarzenberg in den Gastgarten am Ring

Wien (OTS) - Der Hunger nach geselligem Beisammensitzen und frisch servierten Speisen und Getränken in einem schönen Ambiente ist groß. Mit dem Café Zeit bringt der Wiener Rathauskeller den Duft von frisch gegrillten Köstlichkeiten in den neu gestalteten Innenhof des Rathauses. Das einzigartige Ambiente inmitten der Arkadenbögen lädt zum Verweilen und Genießen ein. Geöffnet ist das Café Zeit wochentags von 8:00 – 17:00 Uhr. Das kulinarische Angebot umfasst neben Snacks, Kaffee, Eis und erfrischenden Getränken auch Frühstück von 8:00 – 11:00 Uhr und einen Quick-Lunch von 11:00 – 15:00 Uhr mit täglich frisch zubereiteten Gerichten vom Grill (auch mit vegetarischer Option).

Auch der Wiener Rathauskeller hat wieder geöffnet: Gäste können sich im À-la-Carte-Restaurant Salon Ziehrer auf gute Wiener Küche sowie saisonale Gerichte mit frischem Marchfelder Spargel freuen.

Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum – ab 4. Juni mit neuem Pop-Up-Café

Ebenso vielfältig wie die Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum Wien ist auch die Speisekarte des Café & Restaurants im KHM. Im stilvollen Ambiente der Kuppelhalle können die Eindrücke verarbeitet und diskutiert werden, während man sich stärkt und hinaus auf den Maria-Theresien-Platz blickt. Besonders beliebt ist das „Dinner im Museum“, bei dem auch eine eigene Führung durch das Museum inkludiert ist. Dieses Angebot ist ab 3.6. wieder zu ausgewählten Terminen verfügbar. Mehr Informationen unter www.genussimmuseum.at. Ab 4. Juni ist die Innenstadt um eine weitere Pop-Up-Location reicher: Am Maria-Theresien-Platz haben Gäste die Möglichkeit, an der frischen Luft, an einem besonderen Platz in der Stadt zu sitzen und bei Kaffee und Snacks eine entspannte Auszeit zu nehmen.

Café Schwarzenberg – Schanigarten-Saison ist eröffnet

Wien wäre nicht Wien, ohne die Gastgärten der Kaffeehäuser während der Sommermonate. Auch Wiens ältestes Ringstraßencafé, das Café Schwarzenberg, verfügt über einen besonders schönen Schanigarten: Hier finden Gäste reichlich Platz, um Apfelstrudel, Sachertorte und Melange aus FAIRTRADE-Kaffee oder ein Gulasch zu genießen.

