WALDNESS neu im Wienerwald

Hotel „Krainerhütte“ im Helenental ist frisch lizensierter Partner

Altmünster am Traunsee (OTS) - Gesunder Rückzug auf höchstem Niveau und Baden in der Natur mit allen Vorzügen des waldreichen Österreichs! Das ist WALDNESS®. Das ist zertifizierte naturtouristische Qualität und weit mehr als „nur“ Wald.Baden. Waldness wurde bisher vor allem in Oberösterreich angeboten. Doch seit einigen Wochen ist das bekannte Seminar- und Eventhotel „Krainerhütte“ im Helenental qualifizierter und lizensierter Partner der ARGE Waldness®.

Die „Krainerhütte“ im Wienerwald ist also das erste Haus in Niederösterreich, das die Marke WALDNESS nach einem Qualifizierungsprozess nutzen kann. Praktisch vor den Toren der Bundeshauptstadt gelegen, eine knappe Stunde öffentlich von der Innenstadt entfernt, auch ein durchaus attraktives tagestouristisches Ziel! Bisher war das Viersterne-Hotel an der romantischen Schwechat bekannt, weil mehrfach und viele Jahre immer wieder als bestes Seminar- und Eventhotel Niederösterreichs ausgezeichnet. Jetzt setzt man auch auf das nachhaltige, naturtouristische Angebot mit vielen Aktivitäten in der Natur. „Mit Waldness gehen wir nun den nächsten logischen Schritt,“ sagt Krainerhütte-Gastgeber Roland Hirtenfelder. „Wir laden auf eine naturverbundene Entdeckungsreise in den Wienerwald und bringen damit die Natur näher denn je an unsere Gäste heran“. Auch Eigentümer Josef Dietmann ist vom naturtouristischen Juwel überzeugt und bezeichnet „die Lage im Helenental mit seinen vielen Kraftplätzen“ als wertvolle Unterstützung für seine Arbeit als Transformations-Coach!

Umgeben vom wildromantischen Helenental im Biosphärenpark Wienerwald herrschen ideale Voraussetzungen etwa für Wald.Pädagogik und Wald.Baden im Wienerwald durch die Partnerschaft mit den Österreichischen Bundesforsten, für Wald.Kneippen im Bächlein Schwechat nebenan, für Wald.Yoga im hauseigenen Waldanteil, für Wald.Schmecken im modernen Buffet-Restaurant mit Panoramaterrasse und für Wald.Sauna mit speziellem Fichten-Aufguss. Und der ebenso hauseigenen 50.000 m² große Spirit Park mit seinen Erlebnis- und Ruheplätzen sowie dem einzigartigen Waldpanorama machen die Krainerhütte sowohl für Seminargäste wie auch für Individual-Besucher einzigartig. Und für die WALDNESS.Gruppe und -Fangemeinde, die immer größer wird, so wertvoll! Übrigens: Das weitreichende Wander- und Radwegenetz durch den Biosphärenpark Wienerwald grenzt direkt an das Hotelareal. E-Bikes und Mountainbikes können im Hotel ausgeliehen werden! Versteht sich, dass alleine schon durch die Lage inmitten des Wienerwaldes viel, viel Platz für die Gäste und für die Sicherheit gegeben ist...

Infos www.krainerhuette.at, Tel: +43 2252 44511



Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pangerl, office @ waldness.info