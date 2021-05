LTI führt mit ServiceNow eine Lösung zur Transformation der Betriebstechnologie ein

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Die Lösung wurde für die Fertigungsindustrie entwickelt und verbessert die Sichtbarkeit, Sicherheit und den Service von Anlagen der Betriebstechnik

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Technologieberatungs- und Digitallösungsunternehmen, hat eine auf ServiceNow basierende Operational Technology Management-Lösung für die Fertigungsindustrie auf den Markt gebracht. Die Lösung soll die latente Nachfrage der Industrie nach digitalen Workflows für das Operational Transformation (OT) Service Management befriedigen.

Die Lösung nutzt die Technologie- und Domänenexpertise von LTI zusammen mit den digitalen Workflow-Funktionen von ServiceNow und stellt so eine skalierbare und sichere Lösung für Fertigungsbetriebe unter Verwendung der Now-Plattform bereit. Damit können Hersteller das Konzept des OT-Managements und die Praktiken des IT-Service-Managements (ITSM) übernehmen. Die Lösung schützt auch kritische Infrastrukturen vor potenziellen externen Bedrohungen und Angriffen, indem sie die grundlegenden Elemente der OT-Cybersicherheit sicherstellt.

Mit den Erkenntnissen aus dieser Lösung können Hersteller geschäftliche Vorteile wie eine gesicherte Systemverfügbarkeit und eine schnelle Lösung von Problemen durch ein gemeinsames Service-Datenmodell für den Fertigungsbetrieb erzielen. Die wichtigsten Merkmale der Lösung:

OT Visibility: Möglichkeit der digitalen Ansicht aller OT-Assets sowie Standort, Konfiguration und Status

OT Service Management: Verbesserte Reaktionszeit auf OT-Dienstanforderungen

OT Sicherheit und Governance: Risikominderung und verbesserte Compliance

Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer, LTI, sagte: "Wir bei LTI sind wir der festen Überzeugung, dass die Konvergenz von physischer und digitaler Welt exponentielle Möglichkeiten bietet. Diese Verlagerung wird durch die Anforderungen der neuen Wirtschaft beschleunigt, die weitgehend in einem virtuellen Modus arbeitet, der durch die Cloud ermöglicht wird. Wir sind zuversichtlich, dass diese bahnbrechende Lösung, die in Zusammenarbeit mit ServiceNow entwickelt wurde, das Betriebsmanagement für Hersteller weltweit verändern wird."

Binoy Gosalia, Global Head of Industry Partnerships bei ServiceNow, sagte: "Die Expertise von LTI in den Bereichen Factory Floor und Enterprise Operations Management in Kombination mit der kontinuierlichen Innovation von ServiceNow über die Now-Plattform trägt dazu bei, dass das OT-Management alle aktuellen Anforderungen der Hersteller erfüllt. Unsere Zusammenarbeit wird die Transparenz insgesamt, die Reaktionszeiten und die Sicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette der Fertigung verbessern."

LTI ist ein Elite-Partner von ServiceNow mit Implementierungen in Fortune-500-Unternehmen und Fachwissen in den Bereichen ITSM, ITOM, ITBM, HRM, CSM, IRM, SecOps und Plattform-Management-Services. In ihrem jüngsten Bericht hat die Information Services Group (ISG) LTI in ihrem ISG Provider LensTM-Bericht 2021TM für die USA über alle Services hinweg als einen der führenden ServiceNow-Ökosystempartner bezeichnet.

