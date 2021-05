GC Aesthetics® bringt die nächste Generation von Brustimplantaten auf den Markt

Dublin (ots/PRNewswire) - GC Aesthetics, Inc. (GCA), ein privates Medizintechnikunternehmen, das ästhetische Lösungen für globale Gesundheitsmärkte anbietet, freut sich, die Einführung seiner nächsten Generation von Brustimplantaten, PERLE(TM), bekannt zu geben.

PERLE(TM) ist eine hochinnovative Linie glatter Brustimplantate, die sich durch eine proprietäre Oberflächentechnologie (BioQ(TM)), die branchenführende Geltechnologie von GCA (Emunomic(TM) Breast Tissue Dynamic Gel) und eine verbesserte Version der Sicherheitsmerkmale auszeichnet, die die langjährige hervorragende Sicherheitsbilanz von GCA untermauert haben[1]. Die neue Produktlinie bietet Chirurgen und Patienten*innen eine fortschrittliche Reihe von glatten Implantaten, die von GCAs mehr als 40-jähriger Erfahrung in der Branche, seinem langfristigen Fokus auf Patientensicherheit und Innovation sowie seinem außergewöhnlichen Kundenservice und Support profitieren.

Carlos Reis Pinto, Chief Executive Officer von GC Aesthetics, erklärte: "PERLE(TM) ist das Ergebnis der Erfahrung, des Fachwissens und des Know-hows, das zwischen GC Aesthetics und Chirurgen auf der ganzen Welt entwickelt und geteilt wurde. Die Marktresonanz auf PERLE(TM) ist einheitlich und stark positiv. Wir freuen uns, diese innovative Lösung für Patienten*innen und Chirurgen anbieten zu können, und wir haben eine starke Pipeline mit weiteren Innovationen, die wir in Zukunft einführen werden. Unser gesamtes GCA-Team setzt sich dafür ein, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu verbessern."

Ron Cosmas, Chief Commercial Officer, fügte hinzu: "2021 ist ein weiteres entscheidendes Jahr in der langen Geschichte von GC Aesthetics. Wir sind bestrebt, für unsere Chirurgen und Patienten*innen auf der ganzen Welt der Branchenführer zu sein. Unsere Kultur der Innovation und Sicherheit hat wieder einmal geliefert, was der Markt will und braucht."

Mit der Markteinführung von PERLE(TM) bietet GCA die breiteste Produktlinie der Branche an, mit einer vollständigen Palette an Oberflächen, Füllungen, Größen und Projektionen, um alle Bedürfnisse von Patienten*innen und Chirurgen sowohl für ästhetische als auch rekonstruktive Anwendungen zu erfüllen. Chirurgen und Patienten*innen haben sich in den letzten 10 Jahren bei mehr als 3 Millionen Brustimplantaten für GCA-Produkte entschieden. Sie werden von der branchenführenden Comfort+ Warranty(TM) des Unternehmens und der Verpflichtung von GCA, "A Confident Choice for Life" zu sein, unterstützt.

PERLE(TM) wird zunächst in den europäischen Märkten eingeführt, weitere Märkte auf der ganzen Welt sollen in den kommenden Monaten folgen.

Informationen zu GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein alteingesessenes, weltweit tätiges Medizintechnik-Unternehmen, das ein umfassendes Sortiment an proprietären ästhetischen Produkten entwickelt, herstellt und vermarktet, die es den Patienten*innen ermöglichen, sich auf ihrem persönlichen Lebensweg selbstbewusst und sicher zu fühlen.

In seiner 40-jährigen Geschichte hat sich GCA der Weiterentwicklung der Wissenschaft der medizinischen Ästhetik verschrieben und liefert qualitativ hochwertige Brustimplantate für die Brustvergrößerung und die rekonstruktive Brustchirurgie. Wir haben mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft, und unsere Produkte werden durch veröffentlichte 10-jährige klinische Daten unterstützt, die eine überzeugende Sicherheit und klinische Wirksamkeit belegen.

Die vertikal integrierte Strategie des Unternehmens ermöglicht eine außergewöhnliche klinische, betriebliche und kommerzielle Leistung, die es GCA ermöglicht, Chirurgen und Patienten*innen wettbewerbsfähige, differenzierte Produkte anzubieten. Durch eine Kultur der kontinuierlichen Innovation und des Engagements für die Kunden hat sich GCA als führender Anbieter von medizinisch-ästhetischen Lösungen und als Partner der Wahl für Patienten*innen etabliert, die ihr Leben verbessern möchten.

