Parlament für nachhaltige Bauweise ausgezeichnet

Nationalratspräsident Sobotka nimmt Plakette für die Rad-Trophy "passathon - RACE FOR FUTURE 2021" entgegen

Wien (PK) - Das historische Parlamentsgebäude ist eines von 540 Klimaschutzobjekten, die im Rahmen des "passathon - RACE FOR FUTURE" per Rad erkundet werden können. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat heute auf der Baustelle die Plakette für die Aktion von Initiator Günter Lang entgegengenommen.

"Ich bin stolz darauf, dass das Parlament mit der 'passathon-Plakette 2021' ausgezeichnet wurde", sagte der Nationalratspräsident bei der Übergabe. Bei der umfangreichen Sanierung des historischen Gebäudes am Ring seien bereits seit Beginn der Umbauarbeiten zahlreiche Maßnahmen punkto Nachhaltigkeit und Umweltschutz umgesetzt worden. "Gerade im Parlament müssen wir hier ein klares Vorbild sein. Mir ist wichtig, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu sensibilisieren. Aus diesem Grund lade ich alle herzlich ein, im Rahmen des diesjährigen 'passathon - RACE FOR FUTURE' auch beim österreichischen Parlament klimaschonend vorbeizuradeln, und das generalsanierte Hohe Haus nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Herbst 2022 noch einmal zu besuchen", lautete Sobotkas Appell.

Der "passathon - RACE FOR FUTURE" ist das weltweit größte Outdoor-Event für klimagerechtes Bauen und Sanieren. Bis Mitte Oktober können auf 26 Routen durch 200 Gemeinden 540 klimaschonende Gebäude in ganz Österreich mit dem Rad besucht werden. Unter dem Motto "Gut für deine Gesundheit! Gut für unser Klima!" soll sichtbar werden, wie die Klimaneutralität bis 2040 für den Gebäudesektor in Österreich Realität werden kann. Die TeilnehmerInnen werden mit einer App zu den Leuchtturmobjekten für Klimaschutz geleitet und erhalten dort Informationen zum Gebäude über ihr Handy. Das soll gerade in Corona-Zeiten individuelle Bewegungsmöglichkeiten im Freien bei sicherem Abstand bieten. Erkundet werden können Passivhäuser, Gebäude mit dem "Klimaaktiv-Gold"-Standard, Forschungsobjekte und Staatspreisträger für Architektur und Nachhaltigkeit. Informationen zum kostenlosen Event samt Gewinnspiel finden sich auf der Website https://passathon.at.

Bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Obwohl stets darauf geachtet wird, die historische Substanz zu bewahren, ist der Anspruch, das Haus fit für die Zukunft zu machen. Denkmalschutz lässt sich mit den strengen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren. Heraus kommt eine ganz neue Qualität. So soll der Energiebedarf des Hohen Hauses in Zukunft deutlich geringer sein - und das, obwohl die Nutzfläche um 10.000 Quadratmeter erweitert wird. Rund 740 Fenster wurden thermisch saniert, die Qualität der Innenraumluft wird dank modernster Lüftungstechnik deutlich verbessert. Auch das Dach wurde saniert und gedämmt, die Beleuchtung wird komplett auf LED umgestellt. Das Konzept für die Sanierung wurde 2016 von der Klimaschutzinitiative "klimaaktiv" und der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem Status "Gold" ausgezeichnet. (Schluss) kar

HINWEIS: Fotos von diesem Termin finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl