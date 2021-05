Austro Control: Neue DHL Express Airline ist Bestätigung für österreichische Luftfahrtbehörden

Antrag auf Air Operator Certificate bei Austro Control in Vorbereitung

Wien (OTS) - DHL Express plant in Österreich eine neue Frachtfluggesellschaft aufzubauen. Wie DHL Express heute in einer Presseerklärung mitgeteilt hat, möchte das Unternehmen bei Austro Control einen Antrag auf ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC - Air Operator Certificate) stellen. Mit der neugegründeten Airline soll in erster Linie der innereuropäische Markt bedient werden.

DHL Express hat sich nach einem intensiven Evaluierungsprozess für Österreich als Standort entschieden. Ein wesentlicher Faktor dabei war das hohe internationale Ansehen, das die Luftfahrtbehörden in Österreich, Austro Control und BMK, genießen. Im Zuge des Brexit wurden im Rahmen eines ähnlichen Verfahrens bereits über 100 Flugzeuge von easyJet erfolgreich auf das österreichische Luftfahrzeug-Register gebracht. Nach Einlangen des AOC Antrages von DHL wird Austro Control auf Grundlage der entsprechenden EU-Verordnungen den Prüfprozess einleiten. Bei positivem Abschluss des Verfahrens möchte die neue Airline ihr Headquarter und ihr Schlüsselpersonal nahe Wien ansiedeln und würde unter dem österreichischen Hoheitszeichen mit österreichischem Kennzeichen auf ihren Flugzeugen fliegen.

„Wir freuen wir uns, dass DHL Express sich entschieden hat, den Antrag auf ein AOC bei Austro Control zu stellen. Ausschlaggebend dafür war demnach der hervorragende internationale Ruf, den wir uns nicht zuletzt durch die Übernahme von easyJet auf das österreichische Luftfahrzeug-Register erarbeitet haben und natürlich die hohe Qualität der heimischen Luftfahrtbehörden im BMK und bei Austro Control“, sagt Austro Control Geschäftsführerin Valerie Hackl in einer ersten Reaktion.



Im Rahmen dieses AOC Prozesses stehen in weiterer Folge insbesondere folgende Prüfungsschwerpunkte im Mittelpunkt:

Wie ist der Betrieb, wie sind die Managementsysteme organisiert

Welche Luftfahrzeuge sollen betrieben werden

Haben Piloten die erforderlichen Qualifikationen

Welche An- und Abflugverfahren kommen zur Anwendung

Wie sind insbesondere die Safety- und Quality Systeme ausgestaltet

Nach erfolgter Zulassung geht es in der Folge um die Aufsicht über das Unternehmen. Konkret bedeutet dies laufende Überprüfungen und Inspektionen. Dabei wird von den Austro Control Inspektoren der operative und technische Betrieb ebenso wie die Wartung der Flugzeuge überprüft.

Für Austro Control beginnt nach Einlangen der erforderlichen Unterlagen ein umfangreicher und intensiver Prüfprozess, der in einigen Monaten abgeschlossen werden soll.

Rückfragen & Kontakt:

Austro Control

Markus Pohanka

051703 9100

medien @ austrocontrol.at

www.austrocontrol.at